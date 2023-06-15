Белгородец попадёт в тюрьму за издевательства над пасынком

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
26-летнего жителя Чернянского района осудили за издевательства над пасынком. Молодого человека обвиняют сразу по двум статьям. Помимо истязаний несовершеннолетнего, его обвиняют в даче взятки должностному лицу за бездействие.
В период с октября по декабрь 2022 года мужчина бил и причинял психические страдания малолетнему сыну своей сожительницы. Полицейские организовали проверку после сообщений о ситуации от матери ребёнка и детсада.
Житель региона пытался избежать наказания, поэтому предложил взятку в размере 45 тыс. рублей правоохранителю. Полицейский отказался и сообщил о попытке подсудимого в дежурную часть.
Белгородца осудили за совершённые преступления. Его приговорили к четырём годам колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.