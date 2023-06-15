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Белгородец попадёт в тюрьму за издевательства над пасынком

15 июня 2023, 08:52
Фото: 1MI
Несколько месяцев мужчина бил и издевался над ребёнком. Когда делом заинтересовались полицейские, он попытался дать взятку должностному лицу за бездействие. Подробности уголовного дела сообщили в региональной прокуратуре.

26-летнего жителя Чернянского района осудили за издевательства над пасынком. Молодого человека обвиняют сразу по двум статьям. Помимо истязаний несовершеннолетнего, его обвиняют в даче взятки должностному лицу за бездействие.

В период с октября по декабрь 2022 года мужчина бил и причинял психические страдания малолетнему сыну своей сожительницы. Полицейские организовали проверку после сообщений о ситуации от матери ребёнка и детсада.

Житель региона пытался избежать наказания, поэтому предложил взятку в размере 45 тыс. рублей правоохранителю. Полицейский отказался и сообщил о попытке подсудимого в дежурную часть.

Белгородца осудили за совершённые преступления. Его приговорили к четырём годам колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Чернянский район#Уголовное дело#Происшествия#Ребёнок#Суд#Пасынок#Издевательства
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