Автобус и иномарка вылетели на пешеходную дорожку после ДТП в центре Белгорода

По информации пресс-службы ведомства, ДТП произошло сегодня около 15:50 в районе дома 133Ж по проспекту Б. Хмельницкого. Столкнулись автобус «Лиаз» Единой транспортной компании под управлением 43-летнего водителя и автомобиль «Рено Логан», за рулём которого был 29-летний мужчина.