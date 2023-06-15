Автобус и иномарка вылетели на пешеходную дорожку после ДТП в центре Белгорода

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
По информации пресс-службы ведомства, ДТП произошло сегодня около 15:50 в районе дома 133Ж по проспекту Б. Хмельницкого. Столкнулись автобус «Лиаз» Единой транспортной компании под управлением 43-летнего водителя и автомобиль «Рено Логан», за рулём которого был 29-летний мужчина.
По предварительным данным, легковушка при повороте направо нарушила ПДД и столкнулась с автобусом. Пострадавших нет.
На кадрах с места ДТП видно, как пассажиры покидают салон автобуса, а водитель иномарки в шоковом состоянии держится за голову.