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Автобус и иномарка вылетели на пешеходную дорожку после ДТП в центре Белгорода

15 июня 2023, 14:02
Фото: Bel.ru
Пострадавших нет, сообщили Бел.Ру в пресс-службе УМВД по региону. По предварительным данным, ДТП случилось по вине водителя легковушки.
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ДТП

По информации пресс-службы ведомства, ДТП произошло сегодня около 15:50 в районе дома 133Ж по проспекту Б. Хмельницкого. Столкнулись автобус «Лиаз» Единой транспортной компании под управлением 43-летнего водителя и автомобиль «Рено Логан», за рулём которого был 29-летний мужчина.

По предварительным данным, легковушка при повороте направо нарушила ПДД и столкнулась с автобусом. Пострадавших нет.

На кадрах с места ДТП видно, как пассажиры покидают салон автобуса, а водитель иномарки в шоковом состоянии держится за голову.

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