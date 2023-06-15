Александр Соколов: до 2027 «Траст» планирует дополнительно собрать 100 млрд

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Об этом президент — председатель правления банка непрофильных активов Александр Соколов рассказал в интервью «Интерфаксу».
«Дополнительно мы рассчитываем собрать от 100 до 140 млрд рублей в горизонте 2024–2026 годов. Эти цифры ориентировочные, так как ряд активов мы можем продать на торгах существенно дороже, и мы на это рассчитываем», — уточнил он.
На текущий момент банк непрофильных активов исполнил действующую стратегию — собрать 482 млрд рублей до конца 2023 года — на 90%, отметил Александр Соколов. Напомним, срок работы стратегии «Траста» был продлен ЦБ РФ с конца 2023 года до 2027 года.
«Период времени, в течение которого мы должны реализовать стратегию, продлен до конца 2026 года в силу множества происходящих событий. Но мы можем выполнить финансовую часть стратегии. На последней миле мы очень зависим от небольшого набора достаточно крупных сделок», — сказал Александр Соколов.
То есть если эти сделки будут реализованы, стратегический план будет выполнен на 100% и, может быть, даже перевыполнен.