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«Ахмат» в приграничье, выплаты белгородцам и загрязнение Везёлки: итоги дня

15 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Бойцы «Ахмата» работают в приграничье, стартовали выплаты в 50 тыс. рублей для пострадавших от обстрелов, а белгородцы тем временем переживают за Везёлку.

Чеченский спецназ

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что отряд «Ахмат» уже работает на территории Белгородской области. По его словам, всё необходимое для выполнения поставленных задач имеется, проблем нет.

То, что «Запад-Ахмат» приступил к охране госграницы в Белгородской области, подтвердил и глава Чечни Рамзан Кадыров. Бойцы батальона уже укрепляются в Нехотеевке. Они будут дежурить и в Козинке.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» поможет региону против диверсантов, которые уже не один раз проникали в Белгородскую область. В регионе задействуют бойцов батальона «Запад-Ахмат».

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Выплаты переселенцам

Более 40 тыс. жителей приграничья Белгородской области получили выплаты в размере 10 тыс. рублей. С 15 июня в регионе начинают выплачивать по 50 тыс. рублей пострадавшим от обстрелов. Эта помощь положена тем жителям, въезд в дома которых пока закрыт.

Более того, Белгородская область продолжает получать гуманитарную помощь из других регионов. Накануне привезли одежду. В заявках она на первом месте, отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Более 40 тысяч белгородцев из приграничья получили выплаты в 10 тысяч рублей
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Загрязнение Везёлки

В Белоблводоканале ответили на опасения белгородцев об «экологической катастрофе» на Везёлке. В Сети горожане сообщили, что в реку якобы сбрасывают канализационные стоки. Эта информация не подтвердилась.

Тем не менее Везёлка действительно загрязняется. Дело в том, что воду из подтопляемого подземного перехода на остановке «Родина» перекачивают в ливнёвку, а оттуда она попадает в Везёлку. Разобраться с этим предстоит мэрии.

Водоканал ответил на опасения белгородцев об «экологической катастрофе» на Везёлке
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