«Ахмат» в приграничье, выплаты белгородцам и загрязнение Везёлки: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что отряд «Ахмат» уже работает на территории Белгородской области. По его словам, всё необходимое для выполнения поставленных задач имеется, проблем нет.
То, что «Запад-Ахмат» приступил к охране госграницы в Белгородской области, подтвердил и глава Чечни Рамзан Кадыров. Бойцы батальона уже укрепляются в Нехотеевке. Они будут дежурить и в Козинке.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» поможет региону против диверсантов, которые уже не один раз проникали в Белгородскую область. В регионе задействуют бойцов батальона «Запад-Ахмат».
Более 40 тыс. жителей приграничья Белгородской области получили выплаты в размере 10 тыс. рублей. С 15 июня в регионе начинают выплачивать по 50 тыс. рублей пострадавшим от обстрелов. Эта помощь положена тем жителям, въезд в дома которых пока закрыт.
Более того, Белгородская область продолжает получать гуманитарную помощь из других регионов. Накануне привезли одежду. В заявках она на первом месте, отметил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белоблводоканале ответили на опасения белгородцев об «экологической катастрофе» на Везёлке. В Сети горожане сообщили, что в реку якобы сбрасывают канализационные стоки. Эта информация не подтвердилась.
Тем не менее Везёлка действительно загрязняется. Дело в том, что воду из подтопляемого подземного перехода на остановке «Родина» перекачивают в ливнёвку, а оттуда она попадает в Везёлку. Разобраться с этим предстоит мэрии.