А есть ли асфальт? Белгородцы пожаловались на плохое состояние дорог

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Ранее на сайте Бел.Ру вышли материалы, в которых мы описываем ситуацию с ямами на дорогах Белгорода. Жалобы оставляли читатели. Помимо жителей областного центра, свои обращения присылали проживающие за чертой города.
К примеру, фото дороги жителей ул. Туломская в Дальней Игуменке прислал Сергей. Он рассказал, что администрация шесть лет утверждает, что по документам на данном участке есть асфальт.
Пожаловались белгородцы на состояние трассы Белый Колодезь — Заломное.
А белгородка Галина написала, что в связи с закрытием многих дорог в Шебекинском горокруге увеличилась нагрузка на участок дороги между муниципалитетом и Корочанскими районами.
Очень просим обратить внимание на дорогу от села Белый Колодезь Шебекинского горокруга до села Заломное Корочанского района (8 км). Поток машин большой. Дорога разбита. Люди едут в Белгород, Корочу, Старый и Новый Оскол. Пожалуйста, услышьте нас!
Галина
По словам читательницы Ирины, как зря выполнили ямочный ремонт в селе Пушкарное Белгородского района по всей ул. Центральной до ул. Луговой. Также пожаловались на ужасную дорогу в посёлке Дубовое — поворот с Садового переулка на ул. Рабочую.
Для удобства и наглядности мы создали интерактивную карту, на которой можно увидеть проблемные участки.