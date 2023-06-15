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А есть ли асфальт? Белгородцы пожаловались на плохое состояние дорог

15 июня 2023, 07:31
Фото: Читатель Бел.Ру
Проблемы с дорогами есть не только в Белгороде, но и за чертой города. Журналисты Бел.Ру собрали обращения людей. Подробнее — в нашем материале.
Сюжет
Дороги

Ранее на сайте Бел.Ру вышли материалы, в которых мы описываем ситуацию с ямами на дорогах Белгорода. Жалобы оставляли читатели. Помимо жителей областного центра, свои обращения присылали проживающие за чертой города.

К примеру, фото дороги жителей ул. Туломская в Дальней Игуменке прислал Сергей. Он рассказал, что администрация шесть лет утверждает, что по документам на данном участке есть асфальт.

Фото: Читатель Бел.Ру

Пожаловались белгородцы на состояние трассы Белый Колодезь — Заломное.

Фото: Читатель Бел.Ру

А белгородка Галина написала, что в связи с закрытием многих дорог в Шебекинском горокруге увеличилась нагрузка на участок дороги между муниципалитетом и Корочанскими районами.

Очень просим обратить внимание на дорогу от села Белый Колодезь Шебекинского горокруга до села Заломное Корочанского района (8 км). Поток машин большой. Дорога разбита. Люди едут в Белгород, Корочу, Старый и Новый Оскол. Пожалуйста, услышьте нас!
Галина

По словам читательницы Ирины, как зря выполнили ямочный ремонт в селе Пушкарное Белгородского района по всей ул. Центральной до ул. Луговой. Также пожаловались на ужасную дорогу в посёлке Дубовое — поворот с Садового переулка на ул. Рабочую.

Для удобства и наглядности мы создали интерактивную карту, на которой можно увидеть проблемные участки.

Ямы Харгоры в Белгороде: на какие дороги пожаловались горожане (карта)
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#Кристина Семенчук#Ямы#Дороги#Ремонт#Жалобы#Город#Эксклюзив#Белгородская область
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