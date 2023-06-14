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Жительница Старого Оскола сдала возможного дезертира в лице бывшего мужа

14 июня 2023, 13:34
Фото: 1MI
О возможном дезертирстве экс-супруга белгородка написала на странице губернатора Вячеслава Гладкова. На комментарий ответил руководитель Старооскольского горокруга Андрей Чесноков.
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СВО

На странице главы региона в соцсети появился пост жительницы Старого Оскола, которая утверждает, что её бывший супруг, мобилизованный в 2022 году, возможный дезертир. Женщина отметила, что мужчина скрывается дома в Старом Осколе, а в военкомате ничего об этом не знают и считают его участником СВО.

Фото: Скрин со страницы Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"

Жительница Старого Оскола попросила провести проверку, так как боится за свою жизнь и жизнь детей.

На комментарий ответил глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков. Он попросил указать контактные данные, чтобы уточнить информацию.

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#Кристина Семенчук#СВО#Дезертир#Соцсети#Жалоба#Гладков#Спецоперация#Старооскольский горокруг#Андрей чесноков
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