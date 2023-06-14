Жительница Старого Оскола сдала возможного дезертира в лице бывшего мужа

На странице главы региона в соцсети появился пост жительницы Старого Оскола, которая утверждает, что её бывший супруг, мобилизованный в 2022 году, возможный дезертир. Женщина отметила, что мужчина скрывается дома в Старом Осколе, а в военкомате ничего об этом не знают и считают его участником СВО.