Жительница Старого Оскола сдала возможного дезертира в лице бывшего мужа

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
На странице главы региона в соцсети появился пост жительницы Старого Оскола, которая утверждает, что её бывший супруг, мобилизованный в 2022 году, возможный дезертир. Женщина отметила, что мужчина скрывается дома в Старом Осколе, а в военкомате ничего об этом не знают и считают его участником СВО.
Жительница Старого Оскола попросила провести проверку, так как боится за свою жизнь и жизнь детей.
На комментарий ответил глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков. Он попросил указать контактные данные, чтобы уточнить информацию.