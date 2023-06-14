Здоровье не позволило Валентине Фуглаевой давать показания по делу «Добрыни»

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Как во время зачитывания обвинений в зале суда заявил представитель прокуратуры, по заключению эксперта от 9 февраля 2021 года Валентина Фуглаева страдает заболеванием, которое не позволяет ей давать показания.
Имя Валентины Фуглаевой звучало во время изучения дела «Добрыни» и раньше. Так, в зале суда свидетелями было сказано, что по заказу ИП Валентины Фуглаевой в 2015–2016 годы силами нескольких компаний строились объекты в Белгороде. На расчётный счёт женщины затем приходили суммы НДС, но всеми делами, по словам свидетелей, занимался Сергей Фуглаев. Именно его и обвиняют в мошенничестве и краже денег у государства.
На данный момент УФНС России по Белгородской области направило в Арбитражный суд региона заявления о признании ИП Валентины Фуглаевой банкротом.