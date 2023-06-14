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Здоровье не позволило Валентине Фуглаевой давать показания по делу «Добрыни»

14 июня 2023, 11:06
Фото: 1MI
Пожилая жещнина, архивное фото
Во время очередного судебного заседания по делу белгородского предпринимателя Сергея Фуглаева и его обмана налоговой прозвучала информация о том, что эксперты обнаружили у Валентины Фуглаевой признаки заболевания, из-за этого женщина не могла давать показания.
Сюжет
Суд

Как во время зачитывания обвинений в зале суда заявил представитель прокуратуры, по заключению эксперта от 9 февраля 2021 года Валентина Фуглаева страдает заболеванием, которое не позволяет ей давать показания.

Имя Валентины Фуглаевой звучало во время изучения дела «Добрыни» и раньше. Так, в зале суда свидетелями было сказано, что по заказу ИП Валентины Фуглаевой в 2015–2016 годы силами нескольких компаний строились объекты в Белгороде. На расчётный счёт женщины затем приходили суммы НДС, но всеми делами, по словам свидетелей, занимался Сергей Фуглаев. Именно его и обвиняют в мошенничестве и краже денег у государства.

На данный момент УФНС России по Белгородской области направило в Арбитражный суд региона заявления о признании ИП Валентины Фуглаевой банкротом.

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#Артем Черненко#Добрыня#Деменция#Болезнь#Предприниматель#Общество#Суд#Эксклюзив#Белгородская область#Сергей Фуглаев
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