Здоровье не позволило Валентине Фуглаевой давать показания по делу «Добрыни»

Имя Валентины Фуглаевой звучало во время изучения дела «Добрыни» и раньше. Так, в зале суда свидетелями было сказано, что по заказу ИП Валентины Фуглаевой в 2015–2016 годы силами нескольких компаний строились объекты в Белгороде. На расчётный счёт женщины затем приходили суммы НДС, но всеми делами, по словам свидетелей, занимался Сергей Фуглаев. Именно его и обвиняют в мошенничестве и краже денег у государства.