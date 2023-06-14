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За сутки в Белгородском районе зафиксировали шесть прилётов

14 июня 2023, 17:56
Фото: 1MI
Об обстановке в районе в прямом эфире рассказал глава Владимир Перцев.
Сюжет
СВО

Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил в ходе вечернего прямого эфира, сколько прилётов было зафиксировано в муниципальном образовании сегодня, 14 июня.

У нас всего лишь шесть прилётов. Все пришлись по селу Журавлёвка. Из всех прилётов три из артиллерии, ещё три гранаты скинули беспилотники. Но пострадавших и разрушений нет.
Владимир Перцев, глава Белгородской области

Также Перцев отметил, что на сегодняшний день, несмотря на прилёты в Журавлёвке, обстановка в Белгородском районе спокойная.

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#Александра Склярова#Приграничье#Прилёты#Беспилотник#Происшествия#СВО#Обстрел#Белгородский район#Владимир перцев
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