За сутки в Белгородском районе зафиксировали шесть прилётов

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил в ходе вечернего прямого эфира, сколько прилётов было зафиксировано в муниципальном образовании сегодня, 14 июня.
У нас всего лишь шесть прилётов. Все пришлись по селу Журавлёвка. Из всех прилётов три из артиллерии, ещё три гранаты скинули беспилотники. Но пострадавших и разрушений нет.
Владимир Перцев, глава Белгородской области
Также Перцев отметил, что на сегодняшний день, несмотря на прилёты в Журавлёвке, обстановка в Белгородском районе спокойная.