Ямы Харгоры в Белгороде: на какие дороги пожаловались горожане (карта)

Меньше чем за полдня читатели Бел.Ру прислали множество локаций в Белгороде и за городом, которые, по их мнению, нуждаются в ямочном ремонте. Люди делились не только адресами, но и присылали фото. Мы решили разделить материалы о ямах на дорогах на несколько выпусков. В первом расскажем и покажем проблемные места в Белгороде на Харгоре.