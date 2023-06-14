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Ямы Харгоры в Белгороде: на какие дороги пожаловались горожане (карта)

14 июня 2023, 07:45
Фото: Bel.ru
С каждым годом вопрос ям на дорогах всё больше волнует жителей областного центра. Журналисты Бел.Ру поинтересовались у людей, какие в городе есть проблемные участки, а также выехали на ряд адресов. Итоги — в нашем материале.
Сюжет
Дороги

Меньше чем за полдня читатели Бел.Ру прислали множество локаций в Белгороде и за городом, которые, по их мнению, нуждаются в ямочном ремонте. Люди делились не только адресами, но и присылали фото. Мы решили разделить материалы о ямах на дорогах на несколько выпусков. В первом расскажем и покажем проблемные места в Белгороде на Харгоре.

Как написала белгородка Наталья, её беспокоит улица Губкина — дорога от военкомата до АЗС.

Новый асфальт, знаки срезали, а новый вид «ливнёвки» остался. Интересно, быстро там разрушится асфальт?
Наталья

На ямы на улице Транспортная (район «Водстроя») за ТЦ «Атлас» пожаловалась Инна.

Обещали в мае в плановом порядке сделать, но воз и ныне там. Эта улица всегда разбитая, видно, ничья.
Инна
Фото: Bel.ru

Яму на ул. Губкина, сразу после остановки «Горбольница №2» по правой полосе в сторону ул. Щорса заметила белгородка Людмила. Она также пожаловалась на глубокую яму между домом №6 на ул. Мокроусова и кинотеатром «Русич», а также на яму перед домом №16а на улице Губкина.

Принимали участие в проекте «Решаем вместе». Ничего не помогло.
Людмила

Вновь провалилась ливнёвка перед перекрёстком ул. Есенина и бульвара Юности.

Фото: Bel.ru

На ситуацию с дорожным покрытием между домами №69 (корпус 5), №67 по улице Горького и Белгородским юридическим институтом пожаловался читатель Евгений. Вот как там выглядит дорога.

Фото: Читатель Бел.Ру

Дыра в асфальте беспокоит и людей, которые проживают в доме №5 по бульвару Юности. А дорогу около дома №19 на ул. Костюкова называют «тёркой с ямами».

бульвар Юностибульвар Юности
бульвар Юности
Фото: Читатель Бел.Ру

Жалоба в Бел.Ру поступила и на дорогу возле дома №8а на ул. Есенина. Но к моменту приезда Бел.Ру ямы залатали.

Фото: Bel.ru

Для удобства мы создали интерактивную карту, на которой можно увидеть проблемные участки как в Белгороде, так и за его пределами. Подробнее обо всех остальных локациях читайте в наших следующих материалах.

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