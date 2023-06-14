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Ямочный ремонт на дорогах Белгорода: какие участки не устраивают горожан

14 июня 2023, 10:30
Фото: Bel.ru
Журналисты Бел.Ру продолжают рассказывать и показывать участки в Белгороде, которым не помешал бы ямочный ремонт. Горожане жаловались как на локации около домов, так и на дороги общего пользования.
Сюжет
Дороги

Ранее мы писали об участках на Харгоре, которые нуждаются в ямочном ремонте. В новом материале мы расскажем об остальных дорогах, на которые жаловалась жители областного центра.

К примеру, читательница Бел.Ру Ольга рассказала, что разбит участок дороги возле дома №14 на ул. Левобережная.  

Не ремонтируется много лет, хотя дворовые территории отремонтированы капитально. Там же находится высоко расположенный люк, об который почти всё машины цепляются днищем.
Ольга
Фото: Bel.ru

А белгородка Елена рассказала, что ямочный ремонт нужен по адресу ул. Привольная, 11 и 11а.

Фото: Bel.ru

Читатель Илья пожаловался на плохое состояние дорог на пересечении Дорожного переулка и 1-го Успенского переулка.

Фото: Читатель Бел.Ру

Вот как выглядит дорога во дворе дома №129а на проспекте Богдана Хмельницкого.

Фото: Читатель Бел.Ру

Ямы около 10 см на дороге по адресу Садовая, 120а - это съезд с ул. Садовой к домам №120а и №120, возле инфекционной больницы.

Фото: Читатель Бел.Ру

В ремонте нуждается и проезд во дворы к домам №3 и №3а на улице Парковая.

Фото: Читатель Бел.Ру

На отсутствие ямочного ремонта указали возле дома №15 на улице Некрасова.

Также недовольны дорогой на улице Просторная – отрезок от ул. Орлова до ул. Анощенко.

Большие ямы нашли читатели Бел.Ру в районе проезда от дома №50 до дома № 48 по ул. Почтовая. Также жалобы поступили на дорогу на ул. Портовая, начиная с дома №1 по дом №57.

Как отметил Алекс, «кричат» о ямочном ремонте ул. 89-й Стрелковой дивизии и ул. Выгонная.

Там недавно сделали дорогу, а ямы на обочине такие, что можно без колёс остаться.
Алекс

А белгородец Андрей пожаловался на ямы на въезде на парковку около магазина «1000 мелочей».

Напомним, ранее мы подготовили интерактивную карту с участками, которые нуждаются в ямочном ремонте как в Белгороде, так и за пределами города.

Разметку поверх ям и парней с муляжами оружия обсуждали белгородцы 1 мая
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