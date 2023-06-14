Ямочный ремонт на дорогах Белгорода: какие участки не устраивают горожан

Posted Вчера, 10:30
Published Вчера, 10:30
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Ранее мы писали об участках на Харгоре, которые нуждаются в ямочном ремонте. В новом материале мы расскажем об остальных дорогах, на которые жаловалась жители областного центра.
К примеру, читательница Бел.Ру Ольга рассказала, что разбит участок дороги возле дома №14 на ул. Левобережная.
Не ремонтируется много лет, хотя дворовые территории отремонтированы капитально. Там же находится высоко расположенный люк, об который почти всё машины цепляются днищем.
Ольга
А белгородка Елена рассказала, что ямочный ремонт нужен по адресу ул. Привольная, 11 и 11а.
Читатель Илья пожаловался на плохое состояние дорог на пересечении Дорожного переулка и 1-го Успенского переулка.
Вот как выглядит дорога во дворе дома №129а на проспекте Богдана Хмельницкого.
Ямы около 10 см на дороге по адресу Садовая, 120а - это съезд с ул. Садовой к домам №120а и №120, возле инфекционной больницы.
В ремонте нуждается и проезд во дворы к домам №3 и №3а на улице Парковая.
На отсутствие ямочного ремонта указали возле дома №15 на улице Некрасова.
Также недовольны дорогой на улице Просторная – отрезок от ул. Орлова до ул. Анощенко.
Большие ямы нашли читатели Бел.Ру в районе проезда от дома №50 до дома № 48 по ул. Почтовая. Также жалобы поступили на дорогу на ул. Портовая, начиная с дома №1 по дом №57.
Как отметил Алекс, «кричат» о ямочном ремонте ул. 89-й Стрелковой дивизии и ул. Выгонная.
Там недавно сделали дорогу, а ямы на обочине такие, что можно без колёс остаться.
Алекс
А белгородец Андрей пожаловался на ямы на въезде на парковку около магазина «1000 мелочей».
Напомним, ранее мы подготовили интерактивную карту с участками, которые нуждаются в ямочном ремонте как в Белгороде, так и за пределами города.