Денег нет, да она и ни к чему: в мэрии Белгорода рассказали о ситуации с котельными

Также Пекшев отметил, что по домам №16в и 16г будут разбираться, почему предыдущая УК «Сантехподрядчик» подключила этот дом к крышной котельной дома №16 в: «Документов по данному вопросу нет, как, собственно, и по всем крышным котельным района, да и самой УК больше нет».