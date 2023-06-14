Денег нет, да она и ни к чему: в мэрии Белгорода рассказали о ситуации с котельными

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Ранее мы сообщали, что почти во всех крышных котельных в домах по улице Молодёжной необходима замена нескольких модулей и горелок. В доме №16а в выходные вода становится менее горячей, а дома №16в и 16г делят одну крышную котельную.
С запросом редакция Бел.Ру обратилась в администрацию Белгорода. В мэрии сообщили, что комиссия 18 мая 2023 года при визуальном осмотре домов № 14, 16, 16а, 16б, 16в и 16г выявила, что общее состояние оборудования оценивается как удовлетворительное. По предварительному графику ООО «УК „Современный дом“» запланирована подготовка к текущему ремонту крышных котельных до 1 августа, а также подготовка к отопительному периоду 2023-24 гг.
Также в администрации сообщили, что не располагают информацией о затратах на ремонт крышных котельных. Решение принимается собственниками на общем собрании по согласованию с эксплуатирующей организацией.
Что касается перевода этих домов на центральное отопление, то он возможен после согласия собственников каждого многоквартирного дома и определения источника финансирования.
Кроме того, мы узнали, возможно ли построить для домов на Молодёжной наземную котельную. В мэрии сообщили, что предварительная стоимость строительства транспортабельной котельной обойдётся в 100 млн рублей (суммарная нагрузка подключаемых МКД на Молодёжной составит ориентировочно 10,4 Гкал/час). Технологическое присоединение домов к построенной котельной обойдётся в 50 млн рублей. Стоимость реконструкции внутридомовых систем теплоснабжения будет определена при проектировании.
Однако специалисты оценили возможность строительства котельной и определили следующее: «В связи со стеснёнными условиями, большим количеством инженерной инфраструктуры, высотностью застройки, с учётом розы ветров установлено отсутствие целесообразности и технической возможности установки транспортабельной котельной в указанном районе».
Что касается перевода дома №16г с центрального отопления на крышную котельную дома №16в, то, как отметили в администрации со ссылкой на ПП «Городские тепловые сети», МКД не присоединялся к тепловым сетям городской централизованной системы теплоснабжения.
Отметим, что 7 июня с жителями домов на Молодёжной провели встречу представители администрации. Как сообщил белгородец Роман Пекшев, было решено, что управляющие компании заменят пришедшее в негодное состояние оборудование на котельных.
Мне пообещали разработать проектно-сметную документацию на строительство обычной наземной котельной для подключения к центральному отоплению всех наших МКД на ул. Молодёжной. По понятным причинам реализация проекта будет возможна при наступлении мирного времени и улучшения бюджета города и области.
Роман Пекшев
Также Пекшев отметил, что по домам №16в и 16г будут разбираться, почему предыдущая УК «Сантехподрядчик» подключила этот дом к крышной котельной дома №16 в: «Документов по данному вопросу нет, как, собственно, и по всем крышным котельным района, да и самой УК больше нет».