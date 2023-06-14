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В этом году в центре Белгорода отремонтируют пять многоквартирных домов

14 июня 2023, 16:34
Фото: 1MI
Все ремонтные работы на проспекте Славы должны закончить в сентябре, сообщили в региональном правительстве.

Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, проведение ремонтных работ, запланированных в пяти многоквартирных домах по проспекту Славы, улучшат жилищные условия 580 человек.

Так, в трёхэтажном доме №23а обновят кровлю, а в пятиэтажном доме №21а заменят крышу и инженерные системы водоотведения и холодного водоснабжения. Кроме того, в девятиэтажном доме №47, который также расположен на проспекте Славы, отремонтируют системы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

В ещё двух домах — в пятиэтажном №67 и четырёхэтажном №74 — проведут ремонт системы электроснабжения и водоотведения, обновят кровлю, заменят оконные балки и проведут устройство внутренних откосов в местах общего пользования.

После ремонта будут проведены общественные приёмки, во время которых жители домов оценят качество выполненных работ. Если белгородцы заметят изъяны, работники должны будут их исправить в установленные сроки.

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