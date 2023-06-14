В этом году в центре Белгорода отремонтируют пять многоквартирных домов

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, проведение ремонтных работ, запланированных в пяти многоквартирных домах по проспекту Славы, улучшат жилищные условия 580 человек.
Так, в трёхэтажном доме №23а обновят кровлю, а в пятиэтажном доме №21а заменят крышу и инженерные системы водоотведения и холодного водоснабжения. Кроме того, в девятиэтажном доме №47, который также расположен на проспекте Славы, отремонтируют системы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.
В ещё двух домах — в пятиэтажном №67 и четырёхэтажном №74 — проведут ремонт системы электроснабжения и водоотведения, обновят кровлю, заменят оконные балки и проведут устройство внутренних откосов в местах общего пользования.
После ремонта будут проведены общественные приёмки, во время которых жители домов оценят качество выполненных работ. Если белгородцы заметят изъяны, работники должны будут их исправить в установленные сроки.