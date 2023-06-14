В этом году в центре Белгорода отремонтируют пять многоквартирных домов

Так, в трёхэтажном доме №23а обновят кровлю, а в пятиэтажном доме №21а заменят крышу и инженерные системы водоотведения и холодного водоснабжения. Кроме того, в девятиэтажном доме №47, который также расположен на проспекте Славы, отремонтируют системы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.