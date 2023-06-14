В Белгородской области 28 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Максимальный балл за обязательный экзамен по русскому языку в этом году получили белгородцы, старооскольцы, шебекинцы, алексеевцы, валуйчане, губкинцы и другие выпускники школ Белгородской области.
Отличилась выпускница из Старого Оскола школы №20 с углубленным изучением отдельных предметов. Девушка сдала два экзамена, русский язык и литературу, на 200 баллов.
Отметим, что в 2023 году в Белгородской области выпускники приграничных школ сдавали госэкзамены особым образом. Всё зависело от того, учатся дети дистанционно или нет.