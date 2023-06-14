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В Белгородской области 28 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

14 июня 2023, 10:47
Фото: 1MI
Высшие баллы за единый госэкзамен получили 28 школьников. Об этом сообщили в соцсетях правительства региона.
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ЕГЭ

Максимальный балл за обязательный экзамен по русскому языку в этом году получили белгородцы, старооскольцы, шебекинцы, алексеевцы, валуйчане, губкинцы и другие выпускники школ Белгородской области.

Отличилась выпускница из Старого Оскола школы №20 с углубленным изучением отдельных предметов. Девушка сдала два экзамена, русский язык и литературу, на 200 баллов.

Отметим, что в 2023 году в Белгородской области выпускники приграничных школ сдавали госэкзамены особым образом. Всё зависело от того, учатся дети дистанционно или нет.

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#Таисия Некрасова#Приграничье#Результаты егэ#ЕГЭ#Выпускники#Школьники#Белгородские школьники#Общество#Образование#Дети#Белгородская область#Хорошие новости
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