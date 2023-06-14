В Белгородском районе появится четыре площадки для выгула собак

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
В ходе вечернего прямого эфира к главе администрации Белгородского района Владимиру Перцеву обратилась жительница Майского. Она спросила, планируется ли в её населённом пункте оборудовать для собак специальную площадку.
Глава района сообщил женщине, что площадка для выгула собак появится не только в посёлке Майский.
Да, конечно, там будет площадка. Мы планируем оборудовать четыре площадки: в Майском, Дубовом, Северном и Разумном. В Майском площадку сделаем по улице Зелёная, 3В — этот адрес выбрали в ходе обсуждений с жителями. Уже в скором времени приступим к её строительству.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, что в середине мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил оборудовать в каждом муниципалитете по три площадки для выгула собак. В настоящий момент в регионе обустроены 10 площадок: семь в Белгороде и три в Белгородском районе.