В Белгородском районе появится четыре площадки для выгула собак

Напомним, что в середине мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил оборудовать в каждом муниципалитете по три площадки для выгула собак. В настоящий момент в регионе обустроены 10 площадок: семь в Белгороде и три в Белгородском районе.