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В Белгородском районе появится четыре площадки для выгула собак

14 июня 2023, 19:09
Фото: 1MI
О том, в каких местах появятся площадки, рассказал Владимир Перцев.

В ходе вечернего прямого эфира к главе администрации Белгородского района Владимиру Перцеву обратилась жительница Майского. Она спросила, планируется ли в её населённом пункте оборудовать для собак специальную площадку.

Глава района сообщил женщине, что площадка для выгула собак появится не только в посёлке Майский.

Да, конечно, там будет площадка. Мы планируем оборудовать четыре площадки: в Майском, Дубовом, Северном и Разумном. В Майском площадку сделаем по улице Зелёная, 3В — этот адрес выбрали в ходе обсуждений с жителями. Уже в скором времени приступим к её строительству.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, что в середине мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил оборудовать в каждом муниципалитете по три площадки для выгула собак. В настоящий момент в регионе обустроены 10 площадок: семь в Белгороде и три в Белгородском районе.

До конца года во всех районах Белгородской области появятся по три площадки для собак
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#Александра Склярова#Площадка для выгула собак#Животные#Белгородский район#Владимир перцев
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