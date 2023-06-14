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Published Сегодня, 08:27

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В Белгороде закупят сухой корм для собак на 2 млн рублей

14 июня 2023, 08:27
Фото: 1MI
Заказчиком выступило управление Белгорблагоустройство. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок.

Согласно тексту контракта, подрядчик должен будет поставлять корм, выполнять погрузо-разгрузочные работы, обеспечивать сохранность товаров и исключать их порчу при транспортировке и хранении. Место доставки корма: Промышленный проезд, 12 в Белгороде.

Заказчиком товаров и услуг стало Белгорблагоустройство, поставщик ещё не выбран. Заявленная максимальная сумма договора — 2, 55 млн рублей. Также обозначены сроки поставки: с даты заключения договора по 31 декабря текущего года.

Корм должен быть сертифицирован, новый и не иметь дефектов. В составе корма обязательно должны преобладать овощи, мясо, растительное сырьё, антиоксиданты, различные витамины, минералы и микроэлементы.

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#Таисия Некрасова#Собаки#Белгорблагоустройство#Госзакупки#Корм для собак#Общество#Экономика#Белгородская область#Белгород
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