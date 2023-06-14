В Белгороде закупят сухой корм для собак на 2 млн рублей

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Согласно тексту контракта, подрядчик должен будет поставлять корм, выполнять погрузо-разгрузочные работы, обеспечивать сохранность товаров и исключать их порчу при транспортировке и хранении. Место доставки корма: Промышленный проезд, 12 в Белгороде.
Заказчиком товаров и услуг стало Белгорблагоустройство, поставщик ещё не выбран. Заявленная максимальная сумма договора — 2, 55 млн рублей. Также обозначены сроки поставки: с даты заключения договора по 31 декабря текущего года.
Корм должен быть сертифицирован, новый и не иметь дефектов. В составе корма обязательно должны преобладать овощи, мясо, растительное сырьё, антиоксиданты, различные витамины, минералы и микроэлементы.