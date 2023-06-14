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В Шебекино вернут воду, но пить её пока нельзя

14 июня 2023, 12:57
Фото: 1MI

Централизованную подачу воды возобновляют в Шебекино

Промывку систем начнут с 14 июня. На время работ будет поступать техническая вода, пить её или использовать для приготовления пищи нельзя. Полную промывку и дезинфекцию будут проводить до конца недели, сообщил замгубернатора по ЖКХ Константин Полежаев.
Сюжет
Вода

С 14 июня в Шебекино возобновляют централизованную подачу воды. Однако использовать её для питья и приготовления еды горожанам не рекомендуют.

Дело в том, что последние две недели в Шебекино не было электричества и, как следствие, возможности запустить холодное водоснабжение. Трубопроводы не были заполнены водой. В связи с этим до конца недели сотрудники водоканала будут проводить полную промывку и дезинфекцию системы водоснабжения.

На время работ использовать техническую воду можно только в хозяйственных нуждах. Когда промывка завершится, воду проверят на соответствие нормативному качеству.

Напомним, что в Шебекинском горокруге также приступили к формированию реестра повреждённого жилья. Базу собирают по итогам обхода, а также по информации от местных жителей.

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#Инна Рогова#Вода#Водоканал#Водоснабжение#Город#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Константин Полежаев
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