В Шебекино вернут воду, но пить её пока нельзя

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
С 14 июня в Шебекино возобновляют централизованную подачу воды. Однако использовать её для питья и приготовления еды горожанам не рекомендуют.
Дело в том, что последние две недели в Шебекино не было электричества и, как следствие, возможности запустить холодное водоснабжение. Трубопроводы не были заполнены водой. В связи с этим до конца недели сотрудники водоканала будут проводить полную промывку и дезинфекцию системы водоснабжения.
На время работ использовать техническую воду можно только в хозяйственных нуждах. Когда промывка завершится, воду проверят на соответствие нормативному качеству.
Напомним, что в Шебекинском горокруге также приступили к формированию реестра повреждённого жилья. Базу собирают по итогам обхода, а также по информации от местных жителей.