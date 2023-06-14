В Шебекино вернут воду, но пить её пока нельзя

Дело в том, что последние две недели в Шебекино не было электричества и, как следствие, возможности запустить холодное водоснабжение. Трубопроводы не были заполнены водой. В связи с этим до конца недели сотрудники водоканала будут проводить полную промывку и дезинфекцию системы водоснабжения.