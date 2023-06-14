Руководителя лаборатории белгородского медучреждения осудили за мошенничество

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Осужденная, являясь руководителем лаборатории одного из бюджетных медучреждений области, вступила в сговор с представителями организации, занимающейся поставками медоборудования и реагентов. Сотрудники лаборатории проводили исследования биоматериалов на ковид. Однако после применения некой технологии образовывались излишки расходников, которые позднее списывались путём подделки документов.
За всё время было похищено более 10 миллионов бюджетных рублей. Деньги выделялись на закупку медизделий в рамках госконтракта. Средства сообщники разделили между собой. На данный момент фигуранты дела полностью возместили причинённый бюджету ущерб.
Также следствие установило, что осужденная приписывала в табеля учёта дополнительные часы работы на своё имя. За ложные сведения оказания медицинской помощи по диагностике ковида ей были перечислены социальные выплаты в размере более 449 тысяч рублей.
Октябрьский районный суд Белгорода приговорил бывшего руководителя лаборатории к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, назначил штраф в размере 530 тысяч рублей с лишением права в течение полутора лет занимать определённые должности.
Ранее сообщалось, что экс-заведующую клинико-диагностической лабораторией ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД» пыталась похитить 17 млн рублей при поставке медицинского оборудования. Женщину приговорили к трём годам лишения свободы условно и выписали штраф в размере 300 000 рублей.