Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Изображение материала

Против задержанного за сотрудничество с ВСУ подростка возбудили дело за госизмену

14 июня 2023, 09:35
Фото: 1MI
17-летнего парня ранее задержали под Белгородом. Сообщалось, что у него нашли переписку с ВСУ, а позже выяснилось, что он хотел вступить в признанную террористической организацию. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

Подросток, задержанный под Белгородом из-за переписки с ВСУ, хотел вступить в легион «Свобода России»*. 17-летнего парня поймали в начале июня. В деле появились новые подробности.

Следствие считает, что юноша хотел перейти границу вне пунктов пропуска и присоединиться к украинской армии. Его поймали в тот же день. На парня возбудили уголовное дело за госизмену, сообщает источник.

Напомним, ранее в телефоне подростка обнаружили координаты российских военных, фото позиций военнослужащих и полицейских. Также нашлись чаты с возможными представителями украинской стороны.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

У задержанного в Белгородской области подростка нашли в телефоне переписку с ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
ФСБ задержала экс-работников ОПК, готовивших взрыв на ж/д в Белгородской областиФСБ задержала с поличным спрятавших гранаты и взрывчатые вещества белгородцевМужчину, бросившего гранату в Белгородской области, задержали
#Наталья Корявых#Спецоперация#Белгородская область#Уголовное дело#Происшествия#Подросток#ВСУ#Госизмена
Подпишитесь
Что говорил Путин о Белгородской области на встрече с военкорами
Сегодня, 10:31
60 белгородцев не хотят получать новое жильё взамен разрушенного обстрелами
Сегодня, 08:23
ВСУ сбросили с беспилотников три гранаты в Белгородском районе
Сегодня, 08:06
О Белом квартале в Белгороде рассказали гостям Петербургского экономического форума
Сегодня, 07:58
Чеченский спецназ: зачем отряд «Ахмат» приедет в Белгородскую область?
Вчера, 15:07
Китайские самосвалы угрожают российским дорогам
Вчера, 10:45