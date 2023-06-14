Против задержанного за сотрудничество с ВСУ подростка возбудили дело за госизмену

17-летнего парня ранее задержали под Белгородом. Сообщалось, что у него нашли переписку с ВСУ, а позже выяснилось, что он хотел вступить в признанную террористической организацию. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

Сюжет Уголовное дело