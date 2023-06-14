Против задержанного за сотрудничество с ВСУ подростка возбудили дело за госизмену

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Подросток, задержанный под Белгородом из-за переписки с ВСУ, хотел вступить в легион «Свобода России»*. 17-летнего парня поймали в начале июня. В деле появились новые подробности.
Следствие считает, что юноша хотел перейти границу вне пунктов пропуска и присоединиться к украинской армии. Его поймали в тот же день. На парня возбудили уголовное дело за госизмену, сообщает источник.
Напомним, ранее в телефоне подростка обнаружили координаты российских военных, фото позиций военнослужащих и полицейских. Также нашлись чаты с возможными представителями украинской стороны.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.