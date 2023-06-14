Пожар в МКД в Белгороде: 14 человек эвакуировано, пострадал мужчина

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
13 июня в многоквартирном доме на улице Мокроусова в Белгороде произошёл пожар. Возгорание было в двухкомнатной квартире. О происшествии в МЧС сообщили в 15:43.
Есть пострадавший — им оказался хозяин квартиры. Из задымлённого здания самостоятельно эвакуировались 14 человек.
По информации МЧС, за минувшие сутки это был единственный зарегистрированный пожар в регионе.
Ранее сообщалось о пожаре, который уничтожил объект культурного наследия в Шебекинском горокруге — храм святого Димитрия Солунского. Что привело к происшествию — обстрел или другие причины — пока точно не известно. В этом году деревянному храму исполнилось бы 150 лет.