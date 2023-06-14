Пожар в МКД в Белгороде: 14 человек эвакуировано, пострадал мужчина

Ранее сообщалось о пожаре, который уничтожил объект культурного наследия в Шебекинском горокруге — храм святого Димитрия Солунского. Что привело к происшествию — обстрел или другие причины — пока точно не известно. В этом году деревянному храму исполнилось бы 150 лет.