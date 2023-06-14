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Пожар в МКД в Белгороде: 14 человек эвакуировано, пострадал мужчина

14 июня 2023, 11:53
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области

Мужчина пострадал при пожаре в МКД в Белгороде

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире. Пострадавшим оказался её хозяин, сообщили в пресс-службе областного МЧС.
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Пожар

13 июня в многоквартирном доме на улице Мокроусова в Белгороде произошёл пожар. Возгорание было в двухкомнатной квартире. О происшествии в МЧС сообщили в 15:43.

Есть пострадавший — им оказался хозяин квартиры. Из задымлённого здания самостоятельно эвакуировались 14 человек.

По информации МЧС, за минувшие сутки это был единственный зарегистрированный пожар в регионе.

Ранее сообщалось о пожаре, который уничтожил объект культурного наследия в Шебекинском горокруге — храм святого Димитрия Солунского. Что привело к происшествию — обстрел или другие причины — пока точно не известно. В этом году деревянному храму исполнилось бы 150 лет.

Что привело к пожару на объекте культурного наследия в Белгородской области
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#Инна Рогова#Пожар#МЧС#Эвакуация#Дом#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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