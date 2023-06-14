Половину расходов на зарплату дружинников в Белгороде покроет бюджет региона

Решение о поддержке со стороны областного правительства приняли с учётом увеличения численности отрядов в Белгороде из-за текущей обстановки. На текущий момент в городе действуют оперативный сводный отряд по содействию правопорядку «Ополчение 31» и «Народная дружина города Белгорода», ДНД БГТУ им. В. Г. Шухова «Грифон». С начала СВО эти отряды стали втрое больше и с казаками насчитывают около 700 человек.