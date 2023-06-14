Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Изображение материала

Половину расходов на зарплату дружинников в Белгороде покроет бюджет региона

14 июня 2023, 10:33
Фото: 1MI
Город получит субсидию из областного бюджета на оплату труда дружинников, сообщили в пресс-службе горсовета. Час дежурства в будние и выходные дни будет оплачиваться в размере 150 и 200 рублей соответственно.

Половину расходов на зарплату дружинников в Белгороде покроет региональный бюджет. Город должен получить соответствующую субсидию.

Решение о поддержке со стороны областного правительства приняли с учётом увеличения численности отрядов в Белгороде из-за текущей обстановки. На текущий момент в городе действуют оперативный сводный отряд по содействию правопорядку «Ополчение 31» и «Народная дружина города Белгорода», ДНД БГТУ им. В. Г. Шухова «Грифон». С начала СВО эти отряды стали втрое больше и с казаками насчитывают около 700 человек.

Горсовет подготовил проект решения, который предполагает приведение муниципального акта в соответствие с областным постановлением. Согласно документу, дружинники получают 150 рублей в час за дежурство в будние дни, 200 рублей в час за дежурство в выходные и праздничные дни. Для командиров будет фиксированная выплата в 12 тыс. рублей.

Белгородским дружинникам предлагают подписать контракт без даты
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородским дружинникам купят бронезащиту, бронешлемы и тактические аптечкиБелгородским дружинникам рассказали о признаках диверсионной деятельностиВ Белгородской области не нашли нарушений в выплатах народным дружинникам
#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Дружина#Дружинники#Зарплата#Наталья Корявых#Субсидия#Днд
Подпишитесь
«Ошибся и запутался». Белгородский бизнесмен Фуглаев — о мотивах обмануть налоговую
Сегодня, 15:45
Плюс 5 тыс. к 8 марта, минус 3 тыс. за больничный: о зарплате в Белгорблагоустройстве
Сегодня, 15:30
Украинские диверсанты использовали для укрытий дома жителей Новой Таволжанки
Сегодня, 11:34
«На суд — как на праздник». Дело Сергея Фуглаева продолжают изучать в Белгороде
Сегодня, 11:25
В Белгородской области открыли памятник лётчику рухнувшего военного самолёта
Сегодня, 14:01
В Шебекино вернут воду, но пить её пока нельзя
Сегодня, 12:57