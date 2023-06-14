Половину расходов на зарплату дружинников в Белгороде покроет бюджет региона

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Половину расходов на зарплату дружинников в Белгороде покроет региональный бюджет. Город должен получить соответствующую субсидию.
Решение о поддержке со стороны областного правительства приняли с учётом увеличения численности отрядов в Белгороде из-за текущей обстановки. На текущий момент в городе действуют оперативный сводный отряд по содействию правопорядку «Ополчение 31» и «Народная дружина города Белгорода», ДНД БГТУ им. В. Г. Шухова «Грифон». С начала СВО эти отряды стали втрое больше и с казаками насчитывают около 700 человек.
Горсовет подготовил проект решения, который предполагает приведение муниципального акта в соответствие с областным постановлением. Согласно документу, дружинники получают 150 рублей в час за дежурство в будние дни, 200 рублей в час за дежурство в выходные и праздничные дни. Для командиров будет фиксированная выплата в 12 тыс. рублей.