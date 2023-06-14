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Почему оставшимся в Шебекино жителям больше не будут привозить гумпомощь?

14 июня 2023, 18:41
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

Оставшимся в Шебекино жителям продолжат привозить гумпомощь

Жителям сообщили, что гумпомощь присылать больше не будут, однако это оказалось неправдой. Слухи опроверг губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась жительница региона. У женщины в Шебекино остались родственники, которым сообщили, что все продукты кончились, и гуманитарную помощь они больше не получат — всё будут отправлять в Херсон.

Однако глава региона заверил жительницу, что им сказали неправду: продукты продолжат доставлять.

Вам сказали неправду. В пунктах оказания помощи у нас есть продукты питания и вода. Плохо, что Ваши родственники не слушаются и не уезжают из Шебекино, но волонтёры, администрация и самооборона помогают жителям и будут продолжать дальше.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В доказательство своих слов губернатор даже опубликовал видео с продуктами, которые затем отправятся к жителям, оставшимся в Шебекинском округе. Гладков добавил, что жителям также отправляют молоко и хлеб, а по заказам некоторых шебекинцев — лекарства.

Заявки на доставку необходимых препаратов формируются через обращения, с указанием адреса и телефона. Сюда, в логистический центр, они поступают через волонтеров или сотрудников территориальной самообороны. Составляется общий реестр и отрабатывается Министерством здравоохранения. А дальше, в соответствии с необходимыми рекомендациями, лекарства развозятся. Так, например, инсулин доставляем в специальной сумке-холодильнике.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Видео: Соцсети Вячеслава Гладкова
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