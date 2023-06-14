Почему оставшимся в Шебекино жителям больше не будут привозить гумпомощь?

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась жительница региона. У женщины в Шебекино остались родственники, которым сообщили, что все продукты кончились, и гуманитарную помощь они больше не получат — всё будут отправлять в Херсон.