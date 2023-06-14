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ПМЭФ, ямы на дорогах Белгорода и дело Фуглаева: итоги дня

14 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Белгородскую область представили на Международном экономическом форуме, жители областного центра жалуются на ямы на дорогах, а дело Сергея Фуглаева продолжают изучать.

Белгородская область на ПМЭФ

Стенд от Белгородской области показали на Международном экономическом форуме, который проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. Акцент в оформлении в этом году сделали на ассоциации с меловыми горами. Представили гостям мероприятия и концепцию Белого квартала.

По данным Telegram-канала «БелТру», дизайн стенда обошёлся в сумму не менее 10 млн рублей. Стенд от региона в этом году представлял замгубернатора Дмитрий Гладский.

О Белом квартале в Белгороде рассказали гостям Петербургского экономического форума
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Ямы на дорогах

Белгородцев продолжает интересовать вопрос с ямами на дорогах. В частности, на Харгоре. Горожане поделились фотографиями с разных улиц, где, по их мнению, необходимо провести ямочный ремонт.

Жительницу города, например, беспокоит улица Губкина — дорога от военкомата до АЗС. Ямы заметили на улицах Транспортной, Горького, Костюкова, на перекрёстке Есенина и бульвара Юности.

Ямы Харгоры в Белгороде: на какие дороги пожаловались горожане (карта)
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Суд как праздник

Октябрьский райсуд Белгорода продолжает рассматривать дело бизнесмена Сергея Фуглаева — его обвиняют в мошенничестве и краже бюджетных денег. Бизнесмен признался, что он ходит на суд «как на праздник», а причина — присутствие его родных.

По состоянию на 14 июня представитель прокуратуры закончил зачитывать материалы обвинения в отношении предпринимателя. Известно, что в деле бизнесмена накопилось уже более ста томов.

«На суд — как на праздник». Дело Сергея Фуглаева продолжают изучать в Белгороде
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