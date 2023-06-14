ПМЭФ, ямы на дорогах Белгорода и дело Фуглаева: итоги дня

Стенд от Белгородской области показали на Международном экономическом форуме, который проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. Акцент в оформлении в этом году сделали на ассоциации с меловыми горами. Представили гостям мероприятия и концепцию Белого квартала.