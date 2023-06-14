Плюс 5 тыс. к 8 марта, минус 3 тыс. за больничный: о зарплате в Белгорблагоустройстве

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Кто чаще других взаимодействует с городской средой? Матери, гуляющие с детьми, старики, подростки на каникулах, туристы, восстанавливающие здоровье люди, нуждающиеся в рекреационных зонах. Но и все мы, все, кто живёт здесь, ходит по улицам, сидит на лавочках и ездит на велосипедах. Это важная часть жизни каждого белгородца.
Благоустройство нашего родного города — вопрос, о котором много пишут и рассуждают. Белгород прекрасен и комфортен для жизни, а на его содержание тратятся большие деньги. Репортажи о закупке тюльпанов, о выборе проектов парков и обновлении фасадов — это истории, за которыми с интересом следят все белгородцы. В 2024 году на благоустройство общественных мест выделят больше полумиллиарда рублей, а реконструкция набережной Везёлки, например, стоила 115 миллионов. Суммы для обывателя чудовищные, но люди рассудительно замечают, что это государственные средства. Возможно, большие проекты и должны столько стоить, ведь наверняка учитываются стоимость материалов, создание проектов, работа техники и людей. Это вопросы экономики на уровне города, арифметика, не очень понятная горожанам. Но вот на уровне отдельных работников и их доходов цифры будут ясны каждому.
Может ли человек, работающий на государство, рассчитать самостоятельно свою зарплату? Знает ли он, как происходит калькуляция к тарифу премии, надбавок, вредных условий и сверхурочных часов? Или как рассчитать потери в выплатах от больничных? Всем этим занимаются целые отделы бухгалтеров, и едва ли многие работники пойдут туда требовать объяснений, почему суммы в разные месяцы получаются отличными или одинаковыми, несмотря на переработки. Есть несколько приложений для расчёта зарплат, где можно ввести стоимость часа работы, надбавки за работу в выходные, но все попытки предугадать вознаграждение за месяц бесполезны: на зарплатную карточку всё равно приходят денежные суммы, не слишком логичные для неспециалиста.
Женщина, работающая в Белгорблагоустройстве, пожелавшая остаться неназванной, предоставила данные о своей зарплате, все расчётные листы и выписки с зарплатной карточки.
Выработка за месяц около 170 часов. Средняя зарплата за последний год едва превысила 22000 рублей в месяц.
Когда выпадают смены на праздники, среди работников Белблагоустройства есть грустная шутка о том, что нужно готовиться к невероятным выплатам. А шуткой это становится потому, что зарплаты почти не меняются от месяца к месяцу. Например, за работу без изменения графика в новогодние праздники работники получили зарплату, превышающую среднюю примерно на тысячу рублей. Зато два больничных дня стоили сотруднице около трёх тысяч рублей.
Насколько это достойное вознаграждение за работу на дело благоустройства нашего с вами города — оставляем судить вам. Есть и хорошие моменты: на 8 марта всем женщинам начислили единовременную премию по пять тысяч рублей. Жаль, что это только раз в год.