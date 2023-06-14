Плюс 5 тыс. к 8 марта, минус 3 тыс. за больничный: о зарплате в Белгорблагоустройстве

Благоустройство нашего родного города — вопрос, о котором много пишут и рассуждают. Белгород прекрасен и комфортен для жизни, а на его содержание тратятся большие деньги. Репортажи о закупке тюльпанов, о выборе проектов парков и обновлении фасадов — это истории, за которыми с интересом следят все белгородцы. В 2024 году на благоустройство общественных мест выделят больше полумиллиарда рублей, а реконструкция набережной Везёлки, например, стоила 115 миллионов. Суммы для обывателя чудовищные, но люди рассудительно замечают, что это государственные средства. Возможно, большие проекты и должны столько стоить, ведь наверняка учитываются стоимость материалов, создание проектов, работа техники и людей. Это вопросы экономики на уровне города, арифметика, не очень понятная горожанам. Но вот на уровне отдельных работников и их доходов цифры будут ясны каждому.