О Белом квартале в Белгороде рассказали гостям Петербургского экономического форума

Стенд от Белгородской области показали на ПМЭФ-2023

В 2023 году форум пройдёт 14–17 июня в выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. На мероприятии представили стенд Белгородской области. В этом году он белый и напоминает меловые горы, видео поделились в РБК.