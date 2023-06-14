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О Белом квартале в Белгороде рассказали гостям Петербургского экономического форума

14 июня 2023, 07:58
Фото: РБК

Стенд от Белгородской области показали на ПМЭФ-2023

В 2023 году форум пройдёт 14–17 июня в выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. На мероприятии представили стенд Белгородской области. В этом году он белый и напоминает меловые горы, видео поделились в РБК.
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ПМЭФ-2023

Стенд от Белгородской области показали на Международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге в выставочном центре «Экспофорум». Мероприятие продлится с 14 по 17 июня.

В этом году Белгородчина показала стенд, который напоминает меловые горы — один из отличительных знаков региона. Представили гостям форума и концепцию Белого квартала.

В прошлом году на ПМЭФ Белгородская область показала свой стенд, выполненный в серых оттенках. Как сообщалось, выбранный цвет символизировал спокойствие. Тогда же регион представил и шоколад «Алёшка». На этикетке изображён мальчик Лёша, приветствовавший российских военных на границе.

В 2022 году на форуме был и губернатор Вячеслав Гладков. Тогда глава региона рассказывал о восстановлении пострадавших от обстрелов домов, особой экономической зоне и планах по ВРП.

Видео: РБК
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#Белгородская область#Вячеслав Гладков#ПМЭФ-2023#Экономика#Общество#Форум#Стенд#Наталья Корявых#Белый квартал#Пмэф#Видео
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