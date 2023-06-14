О Белом квартале в Белгороде рассказали гостям Петербургского экономического форума

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Стенд от Белгородской области показали на Международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге в выставочном центре «Экспофорум». Мероприятие продлится с 14 по 17 июня.
В этом году Белгородчина показала стенд, который напоминает меловые горы — один из отличительных знаков региона. Представили гостям форума и концепцию Белого квартала.
В прошлом году на ПМЭФ Белгородская область показала свой стенд, выполненный в серых оттенках. Как сообщалось, выбранный цвет символизировал спокойствие. Тогда же регион представил и шоколад «Алёшка». На этикетке изображён мальчик Лёша, приветствовавший российских военных на границе.
В 2022 году на форуме был и губернатор Вячеслав Гладков. Тогда глава региона рассказывал о восстановлении пострадавших от обстрелов домов, особой экономической зоне и планах по ВРП.