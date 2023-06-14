«На суд — как на праздник». Дело Сергея Фуглаева продолжают изучать в Белгороде

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Представитель прокуратуры закончил зачитывать материалы обвинения в отношении Сергея Фуглаева. В очередной раз был сделан акцент на том, что Фуглаев завышал стоимость строительства для получения денег. Такого рода махинации бизнесмен проворачивал не единожды с разными компаниями, например, со «Стандарт Инвест».
С учётом коэффициентов следует, что стоимость строительства нежилого здания составляет 225 млн рублей. Стоимость работ в актах не соответствует стоимости реальной: она завышена на 268 млн рублей.
представитель прокуратуры
Описанные в актах работы и цены на них не соответствовали действительности: были случаи, когда за счёт повышения индексов итоговая стоимость в документах превышала фактическую в два раза.
ООО «Стандарт Инвест» было зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Через два года, в 2015-м, компанию ликвидировали. Руководителем и ликвидатором был Дмитрий Журавлёв, которому, согласно данным СПАРК «Интерфакс», принадлежало 100% активов компании. Сфера деятельности «Стандарт Инвеста» — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
Ранее о фирме «Стандарт Инвест» рассказывали и свидетели по делу Фуглаева. Так, работавшая ранее в «Добрыне» Светлана Трухачёва сообщила в зале суда, что в 2014-м на фирму была приобретена недвижимость по предприятию пассажирских перевозок за 38 млн рублей. Подробнее о показаниях свидетелей можно узнать в нашем отдельном материале с одного из прошлых заседаний.
В итоге в деле Фуглаева накопилось более ста томов. Зачитывали обвинение не один день и даже не одну неделю: именно сегодня представитель прокуратуры заявил, что материалы у него закончились. Судья предложила высказаться стороне защиты: та попросила взять перерыв до приезда свидетеля.
На заседании присутствовал и лично Сергей Фуглаев — в камере. Как признался бизнесмен, он ходит на суд «как на праздник». Причина такой радости каждый раз — присутствие близких Фуглаеву людей, таких как жена и сестра. Кроме того, в этот раз зал суда посетила и «лялечка» — предположительно, дочь Фуглаева в младенческом возрасте. После короткого общения с родственником ребёнка из зала суда унесли.
Также посетила заседание ещё одна родственница Фуглаева: предположительно, тоже дочь — но уже старшая, в возрасте 14-15 лет. С вероятно отцом девушки близкие обсудили ряд бытовых вопросов и поделились подробностями из личной жизни. Сам Фуглаев, как и ранее, визиту родни был очень рад.
Красавицы все! С божьей помощью всё будет нормально. Я по вам скучаю и очень люблю вас, что бы вам там про меня ни говорили.
Сергей Фуглаев
Сергея Фуглаева и его старшего брата Анатолия задержали в ноябре 2020 года. Белгородцев обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, речь шла о незаконном возмещении НДС на сумму более 140 млн рублей. Дело вёл центральный аппарат СКР.
В феврале 2022 года Анатолия Фуглаева признали виновным в двух эпизодах мошенничества. Предпринимателя приговорили к 3,5 года тюрьмы и штрафу в 900 тыс. рублей. При этом адвокат Фуглаева-старшего говорил, что бизнесмен может претендовать на УДО после вступления в силу приговора. Сам Анатолий Фуглаев признал свою вину и возместил ущерб, его уже выпустили из колонии.
Недавно не совсем лестно о Фуглаевых высказался губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, во владении семьи оказалась земля на предполагаемом месте бывшего камышитового завода, где в годы Великой Отечественной нацисты замучили множество белгородцев. На том месте хотят построить мемориал, но расставаться с землёй просто так Фуглаевы не хотят. Подробнее о том, кому принадлежит земля — в отдельном материале Бел.Ру.