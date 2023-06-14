«На суд — как на праздник». Дело Сергея Фуглаева продолжают изучать в Белгороде

На заседании присутствовал и лично Сергей Фуглаев — в камере. Как признался бизнесмен, он ходит на суд «как на праздник». Причина такой радости каждый раз — присутствие близких Фуглаеву людей, таких как жена и сестра. Кроме того, в этот раз зал суда посетила и «лялечка» — предположительно, дочь Фуглаева в младенческом возрасте. После короткого общения с родственником ребёнка из зала суда унесли.