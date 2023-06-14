Минфин Челябинской области автоматизировал взаимодействие систем исполнения бюджета

«Специалисты Минфина проанализировали опыт взаимодействия пользователей двух этих систем. Попробовали вычленить актуальные запросы и потребности, которые возникают в процессе работы, и посмотрели, каким образом их можно закрыть, — рассказал он. – Так мы поняли, что существует, например, проблема двойного ввода данных, когда одну и ту же информацию приходится дублировать в разных системах. Увидели, что при пересылке документов часть информации может исказиться, именно поэтому ее приходится перепроверять вручную. И мы поставили задачу автоматизировать документооборот между системой исполнения бюджета и централизованной бухгалтерией так, чтобы в дальнейшем таких сложностей не возникало».