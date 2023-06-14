Микрокредитную компанию наказали за частые СМС белгородке

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
ООО МКК «Срочноденьги» наказали за частые СМС должнице. Компания нарушила законодательство о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности.
К приставам обратилась жительница села Сырцево Ивнянского района. У неё были просроченные обязательства по договору микрозайма. Компания отправляла СМС должнице, нарушая действующее законодательство. Зафиксировано восемь случаев взаимодействия в неделю и 30 случаев взаимодействия в месяц.
Обращаться к должникам кредиторы имеют право не более четырёх раз в неделю и не чаще 16 раз в месяц. На организацию составили административный протокол, её оштрафовали на 75 тыс. рублей.