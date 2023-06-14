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Микрокредитную компанию наказали за частые СМС белгородке

14 июня 2023, 14:31
Фото: 1MI
ООО МКК «Срочноденьги» привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства. Организация отправляла своей клиентке слишком много СМС-сообщений, рассказали в региональном управлении ФССП.
Сюжет
Штраф

ООО МКК «Срочноденьги» наказали за частые СМС должнице. Компания нарушила законодательство о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности.

К приставам обратилась жительница села Сырцево Ивнянского района. У неё были просроченные обязательства по договору микрозайма. Компания отправляла СМС должнице, нарушая действующее законодательство. Зафиксировано восемь случаев взаимодействия в неделю и 30 случаев взаимодействия в месяц.

Обращаться к должникам кредиторы имеют право не более четырёх раз в неделю и не чаще 16 раз в месяц. На организацию составили административный протокол, её оштрафовали на 75 тыс. рублей.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Ивнянский район#Штраф#Общество#Микрокредитная организация#Задолженность
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