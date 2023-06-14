«МегаФон Облако» поможет учебным заведениям совершенствовать образовательный процесс

Для обеспечения дистанционной работы в Институте развития образования Свердловской области используются специализированные информационные системы, разработанные с учетом специфики плановой нагрузки и сезонных всплесков. Безопасная и гибкая облачная инфраструктура позволяет организовать на одной площадке обмен информацией между обучающимися и преподавателями, оптимизировать учебные и рабочие процессы, а также масштабировать виртуальную инфраструктуру без дополнительных инвестиций.