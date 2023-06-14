Масштабный фестиваль ко Дню России собрал толпы на «Газпром Арене»

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Более 100 тысяч посетителей и 300 миллионов пользователей в социальных сетях с интересом следили за этим великолепным событием, организованным «Газпром-Медиа Холдингом» с поддержкой ПАО «Газпром». Праздничная программа включала выступления 20 знаменитых артистов и блогеров, а также предлагала 6 тематических зон для развлечений.
Гости мероприятия могли насладиться огромным разнообразием развлекательных мероприятий и принять участие в интерактивных мастер-классах. Весь день вокруг «Газпром Арены» царила неповторимая атмосфера праздника. Известные артисты и блогеры выходили на главную сцену, чтобы исполнить свои любимые хиты и получить громкие овации от публики. Среди выступающих были DAVA, VAVAN, Анатолий Цой, Анет Сай, Сергей Лазарев, Amirchik, Женя Ершов, Саша Стоун, Меджикул, OWEEK, Градусы, Radio Tapok, 3-ий Январь и Nick Rouze. Анна Хилькевич, Дмитрий Губерниев, Саша Стоун и Марина Кравец вели это грандиозное шоу, добавляя яркости и энергии.
В этот же день состоялось еще два знаковых события. В рамках празднования Дня России впервые в истории страны резидент «Insight People», блогер, мастер спорта России Сергей Бойцов совершил настоящую сенсацию и прыгнул с парашютом в цветах российского флага с 87 этажа «Лахта Центра» — нового символа Санкт-Петербурга, самого высокого небоскреба в России и Европе. Прыжок спортсмена вошел в книгу рекордов России, сделав Сергея Бойцова двукратным рекордсменом.
Не менее зрелищным стал и вертикальный забег по лестнице «Лахта Центра»: 89 спортсменов, представляющих разные регионы России, пробежали по ступеням дистанцию в 80 этажей и 2240 ступеней, установив новый мировой рекорд. Спортивный вызов приняли участники в возрасте от 18 до 73 лет.
На площадке Yappy парка от российского приложения вертикальных видео Yappy развернулась масштабная креативная зона. На площадке работал Yappy Truck, где гости праздника могли снять креативные ролики, выиграть призы и пообщаться с любимыми блогерами. В зоне приложения был установлен уникальный арт-объект — 7-метровый бирюзовый мишка, коллаборация Yappy и digital-художника Миши Libertee. В тематической зоне также выступили артисты из шоу «Танцы» на ТНТ, устроив хип-хоп баттл, и состоялся баскетбольный турнир.
В зоне мультиспортивного фестиваля «Наше Дело» гости праздника могли понаблюдать за спортсменами, которые переворачивали машины, поднимали грузы на помост и устраивали силовое шоу. В спортивной зоне можно было не только смотреть, но и участвовать — посетителям предлагали принять участие в соревнованиях и проверить свои силы на прочность. В рамках мультиспортивного фестиваля прошел Чемпионат Мира по пауэрлифтингу, в котором приняли участие 1100 спортсменов из 25 стран. Не обошлось и без выдающихся достижений: московская спортсменка Дарья Плужникова установила абсолютный мировой рекорд, подняв в «ягодичном мостике» штангу весом в 450 килограмм, атлет Илья Шерстнев установил новый мировой рекорд в приседе, подняв 400 килограмм. В заключении дня состоялся грандиозный международный турнир бойцовской лиги «Наше Дело».
Площадка реалити-шоу и Сообщества «Вызов» была разделена на две части, чтобы удовлетворить различные интересы гостей. В одной части проходил кастинг для нового сезона проекта, где потенциальным участникам предлагалось пройти настоящую полосу препятствий. В другой части площадки любой желающий мог попытать удачу и ответить на сложные вопросы участников первого сезона шоу «Вызов» из команды интеллектуалов. За правильные ответы участникам полагались памятные призы.
Виртуальное путешествие по российской блогосфере можно было совершить в зоне продюсерского центра Insight People, центром которой стал инновационный креативный куб, где гости фестиваля смогли отправиться в путешествие по регионам России. С правой стороны куба расположилась интерактивная карта России, перемещаясь по которой, можно было познакомиться с резидентами Insight People из разных регионов. С левой стороны куба расположились небольшие кубики, из которых можно было собрать целостное изображение, а затем снять фото или видео на его фоне. Внутри куба также проходил розыгрыш призов.
Все зоны фестиваля беспрерывно показывались в прямой трансляции на RUTUВЕ, в течение всего дня зрители в онлайн-формате могли наблюдать за ходом мероприятия из любой точки страны. Параллельно шла трансляция с «Лахта Центра», где в режиме реального времени устанавливались новые спортивные рекорды.