Масштабный фестиваль ко Дню России собрал толпы на «Газпром Арене»

В зоне мультиспортивного фестиваля «Наше Дело» гости праздника могли понаблюдать за спортсменами, которые переворачивали машины, поднимали грузы на помост и устраивали силовое шоу. В спортивной зоне можно было не только смотреть, но и участвовать — посетителям предлагали принять участие в соревнованиях и проверить свои силы на прочность. В рамках мультиспортивного фестиваля прошел Чемпионат Мира по пауэрлифтингу, в котором приняли участие 1100 спортсменов из 25 стран. Не обошлось и без выдающихся достижений: московская спортсменка Дарья Плужникова установила абсолютный мировой рекорд, подняв в «ягодичном мостике» штангу весом в 450 килограмм, атлет Илья Шерстнев установил новый мировой рекорд в приседе, подняв 400 килограмм. В заключении дня состоялся грандиозный международный турнир бойцовской лиги «Наше Дело».