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И смерть, и ранение депутата Делимханова в Запорожье оказались фейком

14 июня 2023, 15:57
Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова
Разоблачил очередной вброс в отношении своего соратника глава Чечни Рамзан Кадыров.
Сюжет
Фейк

14 июня в Сети появилась информация, что депутат Госдумы Адам Делимханов, который побывал ранее в Белгородской области и обсуждал с губернатором Гладковым участие спецназа «Ахмат» в защите белгородского приграничья, был убит после артиллерийского удара по группе бойцов в Запорожской области. Позже информацию о смерти Делимханова опровергли, но сообщили, что он был ранен.

В итоге и ранение оказалось фейком, который сознательно поддержал Рамзан Кадыров. Глава Чечни рассказал, что его соратник жив и здоров и что они в очередной раз встретились и обсудили деятельность спецподразделений «Ахмата» в том числе и в Белгородской области.

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#Евгений Грицков#Фейк#Спецоперация#СВО#Рамзан кадыров#Адам Делимханов
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