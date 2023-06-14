И смерть, и ранение депутата Делимханова в Запорожье оказались фейком

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
14 июня в Сети появилась информация, что депутат Госдумы Адам Делимханов, который побывал ранее в Белгородской области и обсуждал с губернатором Гладковым участие спецназа «Ахмат» в защите белгородского приграничья, был убит после артиллерийского удара по группе бойцов в Запорожской области. Позже информацию о смерти Делимханова опровергли, но сообщили, что он был ранен.
В итоге и ранение оказалось фейком, который сознательно поддержал Рамзан Кадыров. Глава Чечни рассказал, что его соратник жив и здоров и что они в очередной раз встретились и обсудили деятельность спецподразделений «Ахмата» в том числе и в Белгородской области.