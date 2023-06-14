Глава РЭО назвал лидеров по продаже вторсырья в ДФО

Электронная торговая площадка была запущена в сентябре 2022 года и предлагает вторичные ресурсы и сырье для покупки, продажи и заключения сделок по переработке. Кроме того, на площадке можно размещать заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).