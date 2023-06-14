Глава РЭО назвал лидеров по продаже вторсырья в ДФО

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Общая сумма выставленных на торги лотов в регионах ДФО составила 30 миллионов рублей. Помимо продажи вторичного сырья в соответствии с формированием экономики замкнутого цикла, ЭТП также предлагает услуги в рамках расширенной ответственности производителя (РОП), — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Хабаровский край выставил на торги 10 лотов на сумму 10 миллионов рублей в категориях золошлаковых отходов и полимеров. Приморский край разместил 16 лотов на 4 миллиона рублей в категориях отходов стекла, полимеров и макулатуры. Сахалинская область подала 7 заявок на сумму 8 миллионов рублей в категориях золошлаковых отходов и резины, пишет издание Vostokmedia.
«Функционал электронной торговой площадки постоянно расширяется и совершенствуется. На сегодняшний день на ней зарегистрировано более 900 компаний, размещено лотов на 1 млрд рублей», — отметил руководитель проекта ЭТП ППК «Российский экологический оператор» Заур Абдурахимов.
Электронная торговая площадка была запущена в сентябре 2022 года и предлагает вторичные ресурсы и сырье для покупки, продажи и заключения сделок по переработке. Кроме того, на площадке можно размещать заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).