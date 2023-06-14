Эксперты: С каждым годом количество видов медпомощи по ОМС увеличивается

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Россияне вправе выбирать страховые медицинские организации (СМО) и менять их, но не чаще, чем раз в год. Уточняется, что СМО обязательно должна находиться в списке компаний, работающих в регионе. Об этом информирует kp.ru.
Также за гражданами закреплено право на выбор поликлиники — как государственной, так и частной. Полный список медицинских учреждений, где действует система ОМС, представлен на сайте территориального ФОМС.
Система обязательного медицинского страхования предусматривает и выбор специалистов. Так, пациент может самостоятельно определить, к какому именно терапевту, педиатру, участковому педиатру или врачу общей практики ему обратиться.
При наличии у пациентов медицинских показаний по полису ОМС можно пройти такие инструментальные исследования, как ангиография, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Все виды медпомощи должны предоставляться в определенные сроки. Например, УЗИ, магнитно-резонансную и компьютерную томографию, маммографию и рентген делают в течение 14 рабочих дней со дня назначения. Если есть подозрение, что у пациента онкологическое заболевание, — в более сжатые сроки.
Перечень высокотехнологичных видов медпомощи по системе обязательного медицинского страхования ежегодно расширяется. Так, в этом году в список включили операции по одномоментной замене всей аорты сердца и трансплантацию комплекса органов.
Также на этот год запланировано проведения 89 500 бесплатных процедур ЭКО, что на 18 процентов больше по сравнению с 2022 годом.
Особое внимание — людям с онкологическими заболеваниями. В ОМС для них включены разные схемы медикаментозного лечения, а также операции по удалению злокачественных новообразований.
«В рамках федерального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“ в российских регионах создаются центры лучевой и протонной терапии», — сообщил председатель Федерального ФОМС Илья Баланин.
По ОМС предоставляются и стоматологические услуги. В частности, речь идет о лечении заболеваний полости рта, удалении и пломбировании зубов.
Система предусматривает профилактические мероприятия — пациент может узнать о состоянии своей сердечно-сосудистой системы, пройти проверку на факторы риска развития такого заболевания, как сахарный диабет. Еще одна востребованная профилактическая услуга — онкоскрининги.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов обратил внимание, что пациенты могут обратиться за помощью в свои СМО. Это можно сделать по электронной почте и телефонам прямой связи со страховщиками в холлах поликлиник.