Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Изображение материала

Эксперты: С каждым годом количество видов медпомощи по ОМС увеличивается

14 июня 2023, 17:06
Российской системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в этом году исполняется тридцать лет. Представители издания «Комсомольская правда» выяснили, какие виды помощи можно получить по ОМС застрахованным гражданам России.

Россияне вправе выбирать страховые медицинские организации (СМО) и менять их, но не чаще, чем раз в год. Уточняется, что СМО обязательно должна находиться в списке компаний, работающих в регионе. Об этом информирует kp.ru.

Также за гражданами закреплено право на выбор поликлиники — как государственной, так и частной. Полный список медицинских учреждений, где действует система ОМС, представлен на сайте территориального ФОМС.

Система обязательного медицинского страхования предусматривает и выбор специалистов. Так, пациент может самостоятельно определить, к какому именно терапевту, педиатру, участковому педиатру или врачу общей практики ему обратиться.

При наличии у пациентов медицинских показаний по полису ОМС можно пройти такие инструментальные исследования, как ангиография, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Все виды медпомощи должны предоставляться в определенные сроки. Например, УЗИ, магнитно-резонансную и компьютерную томографию, маммографию и рентген делают в течение 14 рабочих дней со дня назначения. Если есть подозрение, что у пациента онкологическое заболевание, — в более сжатые сроки.

Перечень высокотехнологичных видов медпомощи по системе обязательного медицинского страхования ежегодно расширяется. Так, в этом году в список включили операции по одномоментной замене всей аорты сердца и трансплантацию комплекса органов.

Также на этот год запланировано проведения 89 500 бесплатных процедур ЭКО, что на 18 процентов больше по сравнению с 2022 годом.

Особое внимание — людям с онкологическими заболеваниями. В ОМС для них включены разные схемы медикаментозного лечения, а также операции по удалению злокачественных новообразований.

«В рамках федерального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“ в российских регионах создаются центры лучевой и протонной терапии», — сообщил председатель Федерального ФОМС Илья Баланин.

По ОМС предоставляются и стоматологические услуги. В частности, речь идет о лечении заболеваний полости рта, удалении и пломбировании зубов.

Система предусматривает профилактические мероприятия — пациент может узнать о состоянии своей сердечно-сосудистой системы, пройти проверку на факторы риска развития такого заболевания, как сахарный диабет. Еще одна востребованная профилактическая услуга — онкоскрининги.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов обратил внимание, что пациенты могут обратиться за помощью в свои СМО. Это можно сделать по электронной почте и телефонам прямой связи со страховщиками в холлах поликлиник.

Подпишитесь
«Ошибся и запутался». Белгородский бизнесмен Фуглаев — о мотивах обмануть налоговую
Сегодня, 15:45
Плюс 5 тыс. к 8 марта, минус 3 тыс. за больничный: о зарплате в Белгорблагоустройстве
Сегодня, 15:30
«Ваши знания на нуле»: белгородских выпускников не берут в питерский колледж
Сегодня, 17:07
«На суд — как на праздник». Дело Сергея Фуглаева продолжают изучать в Белгороде
Сегодня, 11:25
В Белгородской области открыли памятник лётчику рухнувшего военного самолёта
Сегодня, 14:01
«Дети спят одетые»: в белгородском селе дом после обстрелов остался без окон и дверей
Сегодня, 19:50