Эксперты: С каждым годом количество видов медпомощи по ОМС увеличивается

При наличии у пациентов медицинских показаний по полису ОМС можно пройти такие инструментальные исследования, как ангиография, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Все виды медпомощи должны предоставляться в определенные сроки. Например, УЗИ, магнитно-резонансную и компьютерную томографию, маммографию и рентген делают в течение 14 рабочих дней со дня назначения. Если есть подозрение, что у пациента онкологическое заболевание, — в более сжатые сроки.