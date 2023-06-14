Дети, которых излишне опекали в семье, часто становятся алкоголиками

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
На вопрос, как распознать начало алкогольной зависимости, мы попросили ответить психолога областного наркологического диспансера Наталью Курсову.
В обществе существует мнение, что алкоголики — это люди, которые потеряли работу, не имеют семьи, друзей и находятся за гранью нормальной жизни. Но это не совсем верно. Многие из алкозависимых занимают престижные должности, ходят на работу, имеют семью. Так может продолжаться довольно длительное время. Вторая стадия алкогольной зависимости у мужчин длится до 15 лет. При этом первый признак пагубного пристрастия — это когда любой праздник у человека, даже обычная встреча с друзьями, всегда проходит с алкоголем.
Причем люди в компании могут и не пить, сославшись на дела. Но человек, у которого уже есть зависимость, не сможет сдержаться, даже если употребление алкоголя в данном случае не всегда уместно. Больной алкоголизмом всегда найдет повод, чтобы выпить. Себе он это объясняет тем, что ему нужно снять стресс, расслабиться после трудного дня. А причину недовольства искать не надо, триггером по очереди становятся все окружающие: жена, которая не понимает, дети, постоянно раздражающие своими капризами, или руководитель, не ценящий его талантов.
— Быстрее спиваются люди, у которых нет ферментов, расщепляющих алкоголь. К такому типу относятся северные народы, которым вообще пить нельзя, но встречаются такие представители и среди других народностей. А ещё есть психологические причины, подталкивающие к употреблению алкоголя: либо чрезмерная опека в детстве, когда родители не давали ребёнку шагу ступить самостоятельно, либо, наоборот, попустительский стиль воспитания, когда сын или дочь были полностью предоставлены сами себе. Поэтому психотерапия очень важна в лечении пациентов, необходимо найти причину, которая толкает человека к алкоголю, и отрефлексировать её вместе с ним, — говорит Наталья Курсова.
Психолог советует тем, кто понимает, что у него назрели проблемы с алкоголем, обязательно обращаться к специалистам. В наркологическом диспансере есть кабинет анонимного лечения.