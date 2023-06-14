Дети, которых излишне опекали в семье, часто становятся алкоголиками

Причем люди в компании могут и не пить, сославшись на дела. Но человек, у которого уже есть зависимость, не сможет сдержаться, даже если употребление алкоголя в данном случае не всегда уместно. Больной алкоголизмом всегда найдет повод, чтобы выпить. Себе он это объясняет тем, что ему нужно снять стресс, расслабиться после трудного дня. А причину недовольства искать не надо, триггером по очереди становятся все окружающие: жена, которая не понимает, дети, постоянно раздражающие своими капризами, или руководитель, не ценящий его талантов.