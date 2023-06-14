Данные 80 млн россиян оказались в базах мошенников

Кроме того, в ходе интервью Станислав Кузнецов рассказал, что в последнее время увеличилось число киберпреступлений со стороны Украины. В Сети есть целый набор сервисов, которые находятся в «облаках» и таким образом являются готовыми кол-центрами с базами данных в сотни млн строк персональных данных. Мошенники могут купить эти сервисы и получать обманным путём деньги россиян. В настоящий момент на Украине обнаружили 212 активно работающих по такой схеме кол-центров.