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Данные 80 млн россиян оказались в базах мошенников

14 июня 2023, 14:10
Фото: 1MI
Количество украденных строк данных превышает 500 млн. Основная угроза — телефонное мошенничество.

Данные 80 млн жителей России попали в базы мошенников. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости. Количество украденных строк превышает 500 млн. В строках представлена разная информация — ФИО и телефон или ФИО и номер банковской карты.

Основная угроза для россиян в настоящий момент — это телефонное мошенничество. Его доля в общем объёме кибермошенничества составляет 90%, отмечает Станислав Кузнецов.

В прошлом году количество попыток телефонного мошенничества в России достигло 5 млн в сутки, в настоящий момент число попыток составляет уже 8,6 млн в сутки.

Чаще всего мошенники используют схему перевода денег на «безопасный счёт» (77% от всего объёма попыток мошенничества). Мошенники пользуются следующей схемой:  поступает звонок якобы от службы безопасности с предложением сменить финансовый номер, далее они оформляют кредит на клиента и пытаются снять деньги.

Кузнецов отмечает, что новых мошеннических схем пока не появилось, однако фиксируются новые их разновидности. К примеру, мошенники отправляют клиенту через мессенджеры поддельные документы, а также активно обзванивают целые семьи, чтобы похитить деньги.

Также появился вид мошенничества, когда злоумышленники предварительно подбирают потенциальных жертв. Мошенники пытаются получить информацию о гражданах, которые недавно продали имущество или получили крупную сумму денег. Злоумышленники рассчитывают, что, имея на счету крупную сумму, человек будет беспокоиться за её сохранность. И здесь в ход вступают уже известные мошеннические приёмы.

Кроме того, в ходе интервью Станислав Кузнецов рассказал, что в последнее время увеличилось число киберпреступлений со стороны Украины. В Сети есть целый набор сервисов, которые находятся в «облаках» и таким образом являются готовыми кол-центрами с базами данных в сотни млн строк персональных данных. Мошенники могут купить эти сервисы и получать обманным путём деньги россиян. В настоящий момент на Украине обнаружили 212 активно работающих по такой схеме кол-центров.

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#Мошенники#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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