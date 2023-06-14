Что говорил Путин о Белгородской области на встрече с военкорами

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Во время встречи Владимир Путин затронул тему эвакуации населения из приграничных территорий, а также захода на эти территории польских наёмников. Путин заявил, что польские наёмники, воюющие на российском приграничье, несут большие потери. Что касается беспилотников, то, по словам Путина, соответствующим структурам необходимо найти решение, так как традиционная система противовоздушной обороны настроена на ракеты и большие самолёты. А беспилотники выполнены из современных лёгких материалов и дерева, обнаружить их сложно.
Но они обнаруживаются. Хотя и здесь, конечно, нужно проводить соответствующие работы, вовремя вскрывать это и так далее. И это, конечно, делается и будет сделано наверняка, что касается Москвы и других крупных центров — у меня даже сомнений в этом никаких нет.
Владимир Путин, цитата президента с официального сайта Кремля
Также президент высказался об атаках на Белгородскую область. По словам Владимира Путина: «Проблема есть, связана она, в основном, с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления вооружённых сил Украины. Нам нет необходимости это делать, но, конечно, мы должны обезопасить наших граждан».
Президент заявил о необходимости укреплять границу — работа уже началась. В случае продолжения прилётов со стороны Украины, Москва рассмотрит вопрос создания на Украине «санитарной зоны».
Как отметил Владимир Путин, в Белгородской области диверсантов на сегодня нет. В регионе работают пограничники и Вооружённые Силы. Также президент подчеркнул, что в прорывах ДРГ ничего хорошего нет: «В принципе, можно было бы это предположить, что противник вести будет себя таким образом, и можно было бы, наверное, лучше подготовиться. Согласен. Но проблема будет решена».
Во время встречи с военкорами Путин рассказал о поведении срочников во время атаки ДРГ на Белгородскую область. По словам президента, никто не дрогнул перед лицом врага, срочники проявили себя наилучшим образом.
Что касается присутствия срочников на границе с Украиной, то, как отметил президент, Вооружённые силы всегда стояли на границе, долг солдат — защищать Родину. Также Путин заявил, что срочников в зону СВО отправлять не будут, в этом необходимости нет.
В ходе встречи военкоры поинтересовались у президента, какая помощь оказывается пострадавшим жителям приграничья - Курской, Брянской и Белгородской областей. Президент сообщил, что находится в постоянном контакте с руководителями приграничных регионов.
По словам главы государства, помогать будут каждой семье, в том числе в приобретении и восстановлении утраченного жилья. Средств на эти цели достаточно, подчеркнул Путин.
Также глава государства отметил, что в Белгородскую область будет направлено 3,8 млрд рублей на помощь людям. 1,8 мрд рублей уже поступил в бюджет региона.