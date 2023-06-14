Что говорил Путин о Белгородской области на встрече с военкорами

Как отметил Владимир Путин, в Белгородской области диверсантов на сегодня нет. В регионе работают пограничники и Вооружённые Силы. Также президент подчеркнул, что в прорывах ДРГ ничего хорошего нет: «В принципе, можно было бы это предположить, что противник вести будет себя таким образом, и можно было бы, наверное, лучше подготовиться. Согласен. Но проблема будет решена».