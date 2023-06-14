Буцаев: Российский экологический оператор стал экопартнером ПМЭФ-2023

Гендиректор РЭО Денис Буцаев считает, что ежегодное участие в форуме стало неотъемлемой частью работы компании по созданию экономики замкнутого цикла и развитию отрасли по обращению с отходами в целом. РЭО старается каждый год уделять внимание экологизации форума. Например, организуется раздельный сбор отходов, чтобы каждый участник стал приверженцем осознанного потребления и попробовал перейти на новую, более экологичную модель поведения. А чтобы показать, как отходы получают вторую жизнь, установлена мастерская переработки «Зеленый фургон». Кроме того, по словам главы РЭО, в рамках отраслевой сессии участники форума подведут промежуточные итоги реформы и обсудят основные направления развития экономики замкнутого цикла в России.