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Буцаев: Российский экологический оператор стал экопартнером ПМЭФ-2023

14 июня 2023, 14:22
Фото: Википедия
Российский экологический оператор принимает участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме в качестве экопартнера. Форум проходит с 14 по 17 июня 2023 года.

В его рамках РЭО организовал раздельный сбор отходов и мастерскую переработки отходов и проведет сессию, посвященную отрасли обращения с отходами и экономике замкнутого цикла, сообщает издание rostovgazeta.ru.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев считает, что ежегодное участие в форуме стало неотъемлемой частью работы компании по созданию экономики замкнутого цикла и развитию отрасли по обращению с отходами в целом. РЭО старается каждый год уделять внимание экологизации форума. Например, организуется раздельный сбор отходов, чтобы каждый участник стал приверженцем осознанного потребления и попробовал перейти на новую, более экологичную модель поведения. А чтобы показать, как отходы получают вторую жизнь, установлена мастерская переработки «Зеленый фургон». Кроме того, по словам главы РЭО, в рамках отраслевой сессии участники форума подведут промежуточные итоги реформы и обсудят основные направления развития экономики замкнутого цикла в России.

Сессия «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» пройдет 15 июня и начнется в 9:00. В мастерской переработки «Зеленый фургон» будут демонстрироваться станки для переработки пластика и пройдут мастер-классы по созданию новых предметов и апсайклингу. Мастерская будет открыта на протяжении всего форума. Фургон находится рядом с пунктом контроля и досмотра зоны G.

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