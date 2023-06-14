Белгородцы в начале года оформили ипотеку на 9,9 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Белгородцы в I квартале текущего года оформили ипотеку на 9,9 млрд рублей. Это на 552 млн рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года.
За первые три месяца 2023 года белгородцам дали 2954 ипотечных кредита. Регион занял второе место по количественному приросту среди всех областей Черноземья. В среднем размер займа сложился в сумме 3,3 млн рублей.
Более того, на 1 апреля текущего года просрочка белгородцев составляла всего 0,3% от общей суммы задолженности по всему ипотечному портфелю. В начале II квартала общая сумма средств, предоставленных для ипотек, составила более 103,3 млрд рублей. За год сумма выдач выросла на 16,8 млрд рублей.