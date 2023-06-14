Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Изображение материала

Белгородцы в начале года оформили ипотеку на 9,9 млрд рублей

14 июня 2023, 12:24
Фото: 1MI
В I квартале 2023 года жители региона оформили ипотечных кредитов на 552 млн рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в Банке России. Средний размер займа составил около 3,3 млн рублей.
Сюжет
Ипотека

Белгородцы в I квартале текущего года оформили ипотеку на 9,9 млрд рублей. Это на 552 млн рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года.

За первые три месяца 2023 года белгородцам дали 2954 ипотечных кредита. Регион занял второе место по количественному приросту среди всех областей Черноземья. В среднем размер займа сложился в сумме 3,3 млн рублей.

Более того, на 1 апреля текущего года просрочка белгородцев составляла всего 0,3% от общей суммы задолженности по всему ипотечному портфелю. В начале II квартала общая сумма средств, предоставленных для ипотек, составила более 103,3 млрд рублей. За год сумма выдач выросла на 16,8 млрд рублей.

В Белгородской области собираются продлить «губернаторскую» ипотеку
Узнать подробнее
Читайте также:
«Семейную ипотеку» с начала года в Белгородской области оформили на 725,53 млн рублейБелгородцы стали чаще жаловаться в ЦБ на страховку, но реже на ипотекуИпотека на новостройки Белгорода: нововведения и прогноз цен
#Наталья Корявых#Ипотека#Белгородская область#Кредитование#Цб#Деньги#Экономика
Подпишитесь
«Ошибся и запутался». Белгородский бизнесмен Фуглаев — о мотивах обмануть налоговую
Сегодня, 15:45
Плюс 5 тыс. к 8 марта, минус 3 тыс. за больничный: о зарплате в Белгорблагоустройстве
Сегодня, 15:30
Украинские диверсанты использовали для укрытий дома жителей Новой Таволжанки
Сегодня, 11:34
«На суд — как на праздник». Дело Сергея Фуглаева продолжают изучать в Белгороде
Сегодня, 11:25
В Белгородской области открыли памятник лётчику рухнувшего военного самолёта
Сегодня, 14:01
В Шебекино вернут воду, но пить её пока нельзя
Сегодня, 12:57