Белгородцы в начале года оформили ипотеку на 9,9 млрд рублей

Более того, на 1 апреля текущего года просрочка белгородцев составляла всего 0,3% от общей суммы задолженности по всему ипотечному портфелю. В начале II квартала общая сумма средств, предоставленных для ипотек, составила более 103,3 млрд рублей. За год сумма выдач выросла на 16,8 млрд рублей.