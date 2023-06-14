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Белгородец избил несовершеннолетнего и забрал у него телефон, одежду и деньги

14 июня 2023, 20:12
Фото: 1MI
Всего житель избил трёх людей и украл у них вещи, а также потратил деньги с найденной на улице банковской карты. Белгородца признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Как сообщили в региональном Следкоме, 18-летний житель Белгородской области совершил несколько преступлений с февраля 2023 года. Так, 12 марта молодой человек собрался в квартире со своими знакомыми, в числе которых был 15-летний парень. Выпив, подсудимый решил избить подростка и, угрожая самодельным ножом, отобрал у него телефон, некоторые предметы одежды и одну тысячу рублей.

Чуть ранее, 13 февраля, виновный тоже выпивал на квартире с друзьями. Там он увидел спящего мужчину, и решил его разбудить, чтобы затем ударить по голове и туловищу. А 11 марта он же избил своего знакомого в подъезде.

Кроме того, 19 февраля на улице в городе Короча виновный нашёл пластиковую банковскую карту. Но вместо того, чтобы вернуть её законному владельцу, 18-летний парень за сутки потратил с неё более 3 000 рублей.

Суд признал белгородца виновным в совершении двух преступлений по части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений»), части 3 статьи 158 («Кража, совершённая с банковского счёта») и части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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#Александра Склярова#Нападение#Кража денег#Преступления#Уголовное дело#Белгородская область
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