Адам Делимханов был ранен на Украине после отъезда из Белгородской области

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В Госдуме заявили, что депутат Адам Делимханов был ранен, но жив. По информации Telegram-каналов, колонну с ним и ещё 200 бойцами якобы накрыли артиллерией в Запорожской области.
Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Делимханов на связь не выходит и попросил предоставить информацию о месте удара, чтобы он смог «найти дорогого брата». После поступило сообщение от депутата Володина, который рассказал, что общался с Делимхановым и что тот «жив и здоров».
Напомним, ранее Делимханов встречался в Белгороде с губернатором региона Вячеславом Гладковым. Позже Кадыров подтвердил, что в белгородское приграничье передислоцируется спецназ «Запад-Ахмат».
Вечером 13 июня в Telegram-канале Делимханова опубликовано видео о его встрече с Гладковым и о планах по действиям «Ахмата» в Белгородской области.