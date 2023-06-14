Адам Делимханов был ранен на Украине после отъезда из Белгородской области

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Делимханов на связь не выходит и попросил предоставить информацию о месте удара, чтобы он смог «найти дорогого брата». После поступило сообщение от депутата Володина, который рассказал, что общался с Делимхановым и что тот «жив и здоров».