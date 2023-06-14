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Адам Делимханов был ранен на Украине после отъезда из Белгородской области

14 июня 2023, 09:16
Фото: кадр из видео в Telegram-канале Делимханова
14 июня в Сети появились сообщения о гибели депутата Госдумы в Запорожье. Однако позже эту информацию опровергли.
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СВО

В Госдуме заявили, что депутат Адам Делимханов был ранен, но жив. По информации Telegram-каналов, колонну с ним и ещё 200 бойцами якобы накрыли артиллерией в Запорожской области.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Делимханов на связь не выходит и попросил предоставить информацию о месте удара, чтобы он смог «найти дорогого брата». После поступило сообщение от депутата Володина, который рассказал, что общался с Делимхановым и что тот «жив и здоров».

Напомним, ранее Делимханов встречался в Белгороде с губернатором региона Вячеславом Гладковым. Позже Кадыров подтвердил, что в белгородское приграничье передислоцируется спецназ «Запад-Ахмат».

Вечером 13 июня в Telegram-канале Делимханова опубликовано видео о его встрече с Гладковым и о планах по действиям «Ахмата» в Белгородской области.

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#Евгений Грицков#Ранение#Спецоперация#СВО#Запорожская область#Адам Делимханов
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