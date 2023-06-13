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Заявления на выплаты белгородцам из приграничья будут принимать в пунктах гумпомощи

13 июня 2023, 07:03
Фото: 1MI
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время оперсовещания с правительством региона предложил организовать столы для принятия заявок на выплаты в пунктах с раздачей гуманитарной помощи.

Вячеслав Гладков обратил внимание на то, что в пунктах с раздачей гуманитарной помощи нет отдельных столов, где принимались бы заявки от отселённых людей на выплаты.

В среду эта история не завершится, наверняка будет большое количество людей, которые выплаты не получат, и мы будем их допроверять и доплачивать.
Вячеслав Гладков

Как заявила министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова, подобные столы есть в ПВР, вроде УСК Хоркиной, где люди живут долгое время. В пунктах с раздачей гуманитарной помощи для них не хватает места.

Губернатор отметил, что столы для принятия заявлений на выплаты должны быть развёрнуты в том числе и в таких пунктах, даже если там мало пространства. И на то есть свои причины:

Может, мы в отдельных помещениях сможем развернуть? Давайте шатёр поставим. Эти пункты собирают большое количество людей: хотелось бы, чтобы человек, который туда пришёл, решил сразу все свои проблемы.
Вячеслав Гладков

Глава региона пообещал выбрать пункты наугад и проверить их вечером.

Отметим, что первые пострадавшие от обстрелов белгородцы уже получили выплаты в 10 тыс. рублей.

Первые пострадавшие от обстрелов белгородцы получили выплаты в 10 тысяч рублей
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#Артем Черненко#Общество#Пострадавшие#Единовременная выплата#Белгородские переселенцы#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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