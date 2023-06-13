В непростых условиях потребительский рынок находит способы адаптации. Среди них — салон, который уже многим полюбился. Компания Emporium Gold базирует свой бизнес на жестких принципах. Оно выкупает изделия, проводит при необходимости их восстановление и предлагает по ценам значительно ниже, чем в традиционных бутиках. На прилавках Emporium Gold представлены как абсолютно новые изделия, так и лоты, восстановленные до идеального состояния.