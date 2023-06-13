В народную программу ЕР внесли свыше 70 новых пунктов

«Забота о людях — обязанность государства и приоритет партии, на котором строится народная программа. Даже в столь непростое время, особенно для приграничной территории, в регионе продолжается реализация наказов жителей, которые и сформировали саму программу. Строятся и капитально ремонтируются важные для людей объекты социальной сферы: школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, общественные пространства, дворовые территории и многое другое. К примеру, только в этом году в рамках народной программы строятся и преображаются 22 объекта образования и 5 объектов культуры. За ходом работ на каждом объекте следят группы по сопровождению, которых в регионе на сегодняшний день 189, в их составе более 700 партийцев, депутатов всех уровней и общественников. Только в этом году партийцы провели 160 выездов на места», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.