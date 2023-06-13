В народную программу ЕР внесли свыше 70 новых пунктов

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Внесенные в народную программу «Единой России» изменения расширяют программу капремонта школ на колледжи и техникумы — партия ее реализует совместно с Минпросвещения. Кроме того, изменения предполагают распространение на преподавателей учреждений среднего профессионального образования инициативы о снижении бюрократической нагрузки, которая ранее касалась только школьных учителей. Также изменения ускоряют внедрение телемедицинских технологий и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей, пишет rostovgazeta.ru.
Руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин рассказал, что по многим направлениям уже наблюдаются положительные результаты. Так, в 2022 году план реализации народной программы составил девяносто два процента, а в первом квартале текущего — тридцать пять процентов.
В народную программу включено новое направление «Развитие новых регионов», которое предусматривает включение в социально-экономическую жизнь России Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
По словам заместителя секретаря генерального совета партии ЕР Анны Кузнецовой, координатора нового раздела народной программы, за первые три месяца текущего года в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях отремонтировано и построено порядка 0,5 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, более четырехсот общеобразовательных и детских дошкольных учреждений. Планируется восстановление и строительство еще трехсот шестидесяти объектов.
Приоритетным является обеспечение всеми мерами социальной поддержки жителей новых регионов в соответствии со стандартами РФ.
Еще одним новым направлением народной программы «Единой России» стало развитие внутреннего туризма, в рамках которого будут решаться вопросы доступности и качества путешествий, наличия в туристической отрасли квалифицированных кадров, патриотического воспитания молодого поколения в контексте образовательного туризма и отдельных направлений гастро-, агро- и экотуризма.
Как пишет сайт ER.RU, в народную программу «Единой России» входит двести девяносто четыре положения, реализация которых предусмотрена в период 2021–2025 годов. Программа формировалась при участии свыше двух с половиной миллионов россиян со всех регионов страны.
«Забота о людях — обязанность государства и приоритет партии, на котором строится народная программа. Даже в столь непростое время, особенно для приграничной территории, в регионе продолжается реализация наказов жителей, которые и сформировали саму программу. Строятся и капитально ремонтируются важные для людей объекты социальной сферы: школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, общественные пространства, дворовые территории и многое другое. К примеру, только в этом году в рамках народной программы строятся и преображаются 22 объекта образования и 5 объектов культуры. За ходом работ на каждом объекте следят группы по сопровождению, которых в регионе на сегодняшний день 189, в их составе более 700 партийцев, депутатов всех уровней и общественников. Только в этом году партийцы провели 160 выездов на места», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.