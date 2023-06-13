В Госдуме предложили освободить мобилизованных от наказания за мелкие преступления

Как пишет издание, основанием для освобождения от наказания выступают увольнение со службы или представление к государственным наградам. В пояснительной записке указано, что гарантии освобождения предлагается распространить на отдельные категории осуждённых, а также в отношении лиц, совершивших преступления, в случае их призыва на военную службу. Командование воинских частей при этом должно контролировать поведение лиц указанных категорий до момента освобождения от уголовной ответственности.