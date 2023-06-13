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В Госдуме предложили освободить мобилизованных от наказания за мелкие преступления

13 июня 2023, 13:18
Фото: 1MI
Депутаты предлагают освободить мобилизованных и контрактников от наказания за преступления небольшой и средней тяжести после увольнения со службы или награждения. Подробности сообщают «Новые известия».
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Госдума

Российские депутаты предлагают не наказывать мобилизованных и контрактников за нетяжкие преступления. Инициатива предусматривает освобождение от наказания за преступления небольшой и средней тяжести.

Как пишет издание, основанием для освобождения от наказания выступают увольнение со службы или представление к государственным наградам. В пояснительной записке указано, что гарантии освобождения предлагается распространить на отдельные категории осуждённых, а также в отношении лиц, совершивших преступления, в случае их призыва на военную службу. Командование воинских частей при этом должно контролировать поведение лиц указанных категорий до момента освобождения от уголовной ответственности.

Авторы законопроекта уверены, что инициатива не противоречит основам уголовного законодательства, а также поможет комплектовать ВС РФ.

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#Наталья Корявых#Госдума#Общество#Россия#Депутаты#Мобилизованные#Спецоперация#Контрактники#Освобождение от наказания
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