В Госдуме предложили освободить мобилизованных от наказания за мелкие преступления

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Российские депутаты предлагают не наказывать мобилизованных и контрактников за нетяжкие преступления. Инициатива предусматривает освобождение от наказания за преступления небольшой и средней тяжести.
Как пишет издание, основанием для освобождения от наказания выступают увольнение со службы или представление к государственным наградам. В пояснительной записке указано, что гарантии освобождения предлагается распространить на отдельные категории осуждённых, а также в отношении лиц, совершивших преступления, в случае их призыва на военную службу. Командование воинских частей при этом должно контролировать поведение лиц указанных категорий до момента освобождения от уголовной ответственности.
Авторы законопроекта уверены, что инициатива не противоречит основам уголовного законодательства, а также поможет комплектовать ВС РФ.