В белгородском селе ввели карантин из-за бешенства

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В селе Котово Старооскольского округа ввели карантин из-за бешенства. Ограничительные меры в населённом пункте будут действовать в течение 60 дней. Очаг бешенства обнаружили на улице Мира. Неблагоприятным по бешенству определили участок в радиусе 500 метров от очага вируса.
Ранее сообщалось о случае бешенства в Старом Осколе. В районе одного из домов на улице Ерошенко ввели карантин как минимум на два месяца.
Добавим, что по состоянию на 10 апреля с начала года в регионе зафиксировали 15 случаев бешенства. Чаще всего вирус встречался у диких животных и собак.