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В белгородском селе ввели карантин из-за бешенства

13 июня 2023, 11:52
Фото: 1MI
Заражённое животное обнаружили в селе Котово Старооскольского округа. Ограничительные мероприятия будут действовать два месяца, следует из постановления областного правительства.

В селе Котово Старооскольского округа ввели карантин из-за бешенства. Ограничительные меры в населённом пункте будут действовать в течение 60 дней. Очаг бешенства обнаружили на улице Мира. Неблагоприятным по бешенству определили участок в радиусе 500 метров от очага вируса.

Ранее сообщалось о случае бешенства в Старом Осколе. В районе одного из домов на улице Ерошенко ввели карантин как минимум на два месяца.

Добавим, что по состоянию на 10 апреля с начала года в регионе зафиксировали 15 случаев бешенства. Чаще всего вирус встречался у диких животных и собак.

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#Наталья Корявых#Карантин#Бешенство#Животные#Белгородская область#Старооскольский горокруг#Постановление#Правительство области#Новости Старого Оскола
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