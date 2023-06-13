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В Белгороде готовы потратить 20,5 млн рублей на охрану дорог и мостов

13 июня 2023, 12:13
Фото: 1MI
Речь идёт об оказании услуг по охране объектов транспортной инфраструктуры, таких как: путепроводы, эстакада, тоннель. Защитить объекты нужно будет от незаконного вмешательства в их работу. Заказчиком является Белгорблагоустройство. Соответствующий документ появился на госзакупках.

Согласно документам тендера, в защите и охране нуждаются следующие объекты дорожного хозяйства:

  • путепровод через ж/д и автодорогу на дороге Спутник-Сумская-Чичерина-Ротонда,
  • путепровод на автомобильной дороге Спутник-Сумская-Чичерина-Ротонда,
  • эстакада на автомобильной дороге Спутник-Сумская-Чичерина-Ротонда,
  • тоннель под улицей Красноармейская на развязке автомобильной дороги по улице Красноармейская (микрорайон Юго-Западный).

Охранять объекты будут шесть работников подразделения транспортной безопасности, четыре из которых должны будут постоянно находиться на эстакаде и осуществлять круглосуточное патрулирование. Дежурную смену оснастят экипировкой, формой с нашивками и спецсредствами: видеорегистратором, электрошокером, наручниками, металлодетектором и другой техникой.

На всё это готовы потратить 20,5 млн рублей из бюджета учреждения. Исполнитель ещё не выбран. Контракт будет действовать с момента его заключения и до 31 декабря текущего года. Срок оказания услуг - с 1 июля.

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#Таисия Некрасова#Госзакупки#Общество#Экономика#Белгорблагоустройство#Тендер#Государственный контракт#Белгородская область#Белгород
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