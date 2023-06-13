В Белгороде готовы потратить 20,5 млн рублей на охрану дорог и мостов

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Согласно документам тендера, в защите и охране нуждаются следующие объекты дорожного хозяйства:
Охранять объекты будут шесть работников подразделения транспортной безопасности, четыре из которых должны будут постоянно находиться на эстакаде и осуществлять круглосуточное патрулирование. Дежурную смену оснастят экипировкой, формой с нашивками и спецсредствами: видеорегистратором, электрошокером, наручниками, металлодетектором и другой техникой.
На всё это готовы потратить 20,5 млн рублей из бюджета учреждения. Исполнитель ещё не выбран. Контракт будет действовать с момента его заключения и до 31 декабря текущего года. Срок оказания услуг - с 1 июля.