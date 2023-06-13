Среди уехавших из белгородского приграничья в ПВР работу ищут 327 человек

На еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области рассказали, как осуществляется работа с трудоспособным населением. Так, за период с 6 по 9 июня провели опрос граждан, проживающих в ПВР. Отработано почти 2600 заявок. Среди них желающих трудоустроиться — 327 человек. На собеседования направлены 249 человек. Уже официально подписали договор 52 человека, оформили договоры ГПХ — 15. Подбор вакансий осуществляется, учитывая предыдущий опыт работы и образование граждан.