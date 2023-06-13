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Среди уехавших из белгородского приграничья в ПВР работу ищут 327 человек

13 июня 2023, 07:14
Фото: 1MI
В правительстве Белгородской области рассказали о ситуации с трудоустройством шебекинцев, покинувших свои дома и проживающих сейчас в ПВР. Сейчас в трудоустройстве нуждаются 327 человек. Об этом сообщила министр социального защиты населения и труда региона Елена Батанова.
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СВО

На еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области рассказали, как осуществляется работа с трудоспособным населением. Так, за период с 6 по 9 июня провели опрос граждан, проживающих в ПВР. Отработано почти 2600 заявок. Среди них желающих трудоустроиться — 327 человек. На собеседования направлены 249 человек. Уже официально подписали договор 52 человека, оформили договоры ГПХ — 15. Подбор вакансий осуществляется, учитывая предыдущий опыт работы и образование граждан.

По словам Елены Батановой, за каждым ПВР закреплены специалисты, которые помогают с вопросами трудоустройства. Производится перерегистрация по месту пребывания, проводится работа с людьми, состоящими на учёте как безработные. Сформирована полноценная база вакансий и работодателей. Всего предоставить трудоустройство готовы 28 работодателей региона и 11 из других регионов России.

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