Сколько лет придётся копить белгородцам ради покупки двухкомнатной квартиры?

Белгородской семье, состоящей из двоих взрослых и ребёнка, нужно как минимум 5,2 года, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Данные актуальны на начало 2023 года. В аналогичный период прошлого года срок равнялся 5,9 года. В среднем на начало текущего года квартира площадью 60 кв. м стоила 4,1 млн рублей. Со всеми этими показателями регион занял 15-е место в рейтинге.