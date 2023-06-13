Сколько лет придётся копить белгородцам ради покупки двухкомнатной квартиры?

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Белгородской семье, состоящей из двоих взрослых и ребёнка, нужно как минимум 5,2 года, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Данные актуальны на начало 2023 года. В аналогичный период прошлого года срок равнялся 5,9 года. В среднем на начало текущего года квартира площадью 60 кв. м стоила 4,1 млн рублей. Со всеми этими показателями регион занял 15-е место в рейтинге.
Как следует из данных исследования, доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2023 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в Центральном Черноземье Белгородская область в рейтинге поднялась выше остальных регионов.
Жителям Курской области придётся копить как минимум 5,6 года. Жильё при этом стоит 3,9 млн рублей (27-е место в рейтинге). В Липецкой области показатель составляет 5,8 года при стоимости квартиры в 4,3 млн рублей (28-е место).
В Воронежской области придётся копить 5,9 года, а квартира стоит 4,5 млн рублей (31-е место). Ниже всех в рейтинге среди регионов ЦЧР расположилась Тамбовская область. Копить придётся 8,3 года при стоимости жилья в 4,3 млн рублей (69-е место).