Порядка 600 детей из белгородского приграничья отправились на отдых в Крым

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Подростков направили в несколько крымских санаториев в Бахчисарайском районе и в Евпатории. На отдых по приглашению главы Крыма Сергея Аксёнова детей из Белгорода, Грайворона и Красной Яруги проводил Вячеслав Гладков.
Надеюсь, что дети наберутся здоровья, искупаются в море, загорят и вернутся радостными домой. А уже через несколько дней, 14 июня, мы готовим следующую группу — в Пензу. Губернатор Пензенской области Олег Владимирович Мельниченко также ждёт наших мальчишек и девчонок.
Вячеслав Гладков
Всего за пределами Белгородской области находятся 1609 детей в шести субъектах. Принимать их готовы также Тамбовская и Владимирские области, а в Республике Крым дополнительно примут ещё тысячу человек.
Кроме того, подростки останутся в лагерях на ещё одну смену. По словам Гладкова, решение будут принимать родители, а рекомендации будут давать исходя из оперативной обстановки.