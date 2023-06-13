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Порядка 600 детей из белгородского приграничья отправились на отдых в Крым

13 июня 2023, 11:18
Фото: пресс-служба правительства
Дети из трёх приграничных муниципалитетов Белгородской области отправились отдыхать в Крым на три недели, сообщает пресс-служба облправительства.

Подростков направили в несколько крымских санаториев в Бахчисарайском районе и в Евпатории. На отдых по приглашению главы Крыма Сергея Аксёнова детей из Белгорода, Грайворона и Красной Яруги проводил Вячеслав Гладков.

Надеюсь, что дети наберутся здоровья, искупаются в море, загорят и вернутся радостными домой. А уже через несколько дней, 14 июня, мы готовим следующую группу — в Пензу. Губернатор Пензенской области Олег Владимирович Мельниченко также ждёт наших мальчишек и девчонок.
Вячеслав Гладков

Всего за пределами Белгородской области находятся 1609 детей в шести субъектах. Принимать их готовы также Тамбовская и Владимирские области, а в Республике Крым дополнительно примут ещё тысячу человек.

Кроме того, подростки останутся в лагерях на ещё одну смену. По словам Гладкова, решение будут принимать родители, а рекомендации будут давать исходя из оперативной обстановки.

Отселённые из Белгородской области дети останутся в лагерях на вторую смену
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