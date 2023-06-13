Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Изображение материала

Пермский «Амкар» и курский «Авангард» станут соперниками «Салюта» в новом сезоне

13 июня 2023, 15:11
Фото: Артём Шевцов / Сообщество в ВК «ФК „Салют Белгород“»

Определились соперники белгородского «Салюта» в новом сезоне

Новый футбольный сезон стартует уже 16 июля. Это стало известно на совещании, посвящённом подготовке к проведению первенства. Белгородцы попали в группу «Серебро». Вместе с ними в группе и вечный соперник команды — курский «Авангард».

По проекту календаря новый сезон стартует уже почти через месяц, 16 июля. Первый этап завершится 12 ноября. Дата начала Кубка России — 19 июля. Календарь второго этапа будет составлен и оглашён в январе будущего года.

Вместе с белгородцами в группе «Серебро» соседствуют пермский «Амкар», липецкий «Металлург», таганрогский «Форте», а также вечный соперник — курский «Авангард».

Читайте также:
«Салют Белгород» получил долгожданный автобусБелгородский «Салют» завершил сезон на четвёртом месте футбольного первенства
#Таисия Некрасова#Общество#Спорт#Футболисты#Первенство пфл#ФК «Салют Белгород»
Подпишитесь
Кадыров: Бойцы «Ахмата» будут задействованы в Белгородской области
Сегодня, 14:30
С 15 июня белгородцы из приграничья начнут получать по 50 тыс. рублей
Сегодня, 06:48
Путин: Прилёты в Белгородскую область - плохо, но проблема будет решена
Сегодня, 14:40
Белгородская область за неделю обошла по числу обстрелов ДНР и Херсонскую область
Сегодня, 13:38
Чеченский спецназ: зачем отряд «Ахмат» приедет в Белгородскую область?
Сегодня, 15:07
5 привычек, которые сделают вашу жизнь более экологичной и экономной
Сегодня, 07:05