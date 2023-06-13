Пермский «Амкар» и курский «Авангард» станут соперниками «Салюта» в новом сезоне

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
По проекту календаря новый сезон стартует уже почти через месяц, 16 июля. Первый этап завершится 12 ноября. Дата начала Кубка России — 19 июля. Календарь второго этапа будет составлен и оглашён в январе будущего года.
Вместе с белгородцами в группе «Серебро» соседствуют пермский «Амкар», липецкий «Металлург», таганрогский «Форте», а также вечный соперник — курский «Авангард».
Ранее ФК «Салют Белгород» завершил сезон на четвёртом месте футбольного первенства, уступив в последнем туре московской команде «Родина-2».