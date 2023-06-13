Пермская ЦБК приняла участие в работе международной выставки RosUpack 2023

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Оргкомитет мероприятия отмечает, что свое упаковочное оборудование, сырье, включая материалы, и готовую упаковку продемонстрировали производители из более двадцати регионов РФ, пишет properm.ru.
Сотрудники ПЦБК в ходе участия в деловой программе Форума производителей и потребителей упаковки и отраслевой конференции «Растительные полимеры — новая нефть» поговорили о дальнейших перспективах развития в России целлюлозно-бумажной отрасли в условиях новой экономической реальности. Кроме того, диалог затронул роль государственных и финансовых институтов для роста рынка, а также вопросы импортозамещения.
Многие эксперты единодушно отметили, что целлюлозно-бумажная промышленность сегодня занимает главенствующее положение в российской экономике по уровню цикличности. Так, процент переработки отходов бумаги и картона — более 60.
Председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко в ходе выступления указал, что повысить этот процент поможет принятие механизма расширенной ответственности производителя (РОП). Именно с его помощью ответственность за утилизацию упаковки будут нести производители. Новая система РОП должна заработать в 2024 году.
По его словам, в России из года в год образуется свыше 50 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), из которых перерабатывается 5 млн тонн макулатуры.
«То есть 10% мы уже перевели в циклическую экономику, и в ближайшие три года этот показатель должен возрасти до 50%. Такая задача поставлена на уровне президента и правительства. Это огромный рынок — 25 млн тонн отходов в ближайшее время станет выгодно перерабатывать. На уровне Правительства РФ и Торгово-промышленной палаты мы должны создавать условия в первую очередь для малого бизнеса, чтобы компании могли быстрее проходить этапы лицензирования при работе с ТКО, и создавать условия для реализации продукции из вторичного сырья», — добавил Бойченко.
В свою очередь генеральный директор ПЦБК Юрий Марков поделился планами по развитию предприятия. Первое, о чем он заявил, — появление в ближайшие месяцы на картонно-бумажном производстве нового напорного ящика. По его мнению, он позволит улучшить технологичность ролевого сырья, а также увеличит скорость работы гофроагрегатов. Кроме того, он отметил, что новый каландр для выработки продукции на экспорт обеспечит идеальную гладкость поверхности картона и четкость нанесения печати.
В рамках выставки также состоялись двусторонние переговоры между представителями ПЦБК и технологической компании «Юнь Чоу» (Китай). В основном они были посвящены вопросам дальнейшего сотрудничества. Кроме того, в компании намерены и дальше продолжать совместную работу по поставкам оборудования из Китая на пермское предприятие и экспорту тарных картонов из Перми в КНР.