Пермская ЦБК приняла участие в работе международной выставки RosUpack 2023

«То есть 10% мы уже перевели в циклическую экономику, и в ближайшие три года этот показатель должен возрасти до 50%. Такая задача поставлена на уровне президента и правительства. Это огромный рынок — 25 млн тонн отходов в ближайшее время станет выгодно перерабатывать. На уровне Правительства РФ и Торгово-промышленной палаты мы должны создавать условия в первую очередь для малого бизнеса, чтобы компании могли быстрее проходить этапы лицензирования при работе с ТКО, и создавать условия для реализации продукции из вторичного сырья», — добавил Бойченко.